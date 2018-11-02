Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

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Нападавшие на горожан молодые грабители задержаны в Новосибирске – они предстанут перед судом.

Семеро новосибирцев в возрасте от 17 до 22 лет во главе с 19-летним молодым человеком нападали на жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского и Дзержинского районов города с августа по октябрь 2017 года. Юноши похищали деньги, ценности и мобильные телефоны, угрожая оружием, в том числе пневматическим пистолетом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, от действий грабителей пострадали 11 человек. Материальный ущерб, который им нанесли злоумышленники, превысил 150 тысяч рублей. Всего молодые люди совершили 16 разбойных нападений.

«После совершения последнего разбойного нападения в октябре 2017 года в отношении несовершеннолетнего на территории Кировского района обвиняемые были задержаны. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,- рассказали в СУ СК по региону.

Напомним, в июле в Новосибирске разыскивали разбойника в спецодежде.