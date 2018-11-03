Киберпёс, «непроверяшка» и таинственные письма – Итоги Сиб.фм

ФОТО ИЗ ГРУППЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВАРЕЖКА» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Неделя, начавшаяся Днём комсомола и закончившаяся Днём народного единства, поразила новосибирцев скандалом вокруг экс-начальника регионального УГИБДД Сергея Штельмаха и таинственными письмами в пользу установки памятника. Прошедшие семь дней также заставили порадоваться техническому прогрессу – уникальной операции на сердце, созданию инновационного протеза для собаки и хорошеющему, но дорожающему метро, а также попереживать за судьбу Ани, Сони и Дианы. Об всём этом – в итогах Сиб.фм.

Вандал не пройдёт!

Понедельник, 29 октября. На рельсы новосибирского метро вышел усовершенствованный поезд. Помимо прочего, в нём появились антивандальные сидения. Мало того, власти пообещали, что в вагонах начнут устанавливать камеры видеонаблюдения. А воодушевлённый нововведениями мэр заверил сибиряков, что в ближайшем будущем достроят Дзержинскую линию и станцию «Спортивная». Правда, проезд в модернизированной подземке уже скоро может подорожать – руководство Новосибирского метрополитена попросило повысить соответствующий тариф.

Миллиарды для дворца

Вторник, 30 ноября. Строительство нового ЛДС в Новосибирске поддержали федеральные власти. Причём не только словом, но и вполне себе материально – в ближайшие годы из главной российской казны на возведение ледовой арены поступит 3,5 миллиарда рублей. К самим работам планируется приступить уже весной. Кстати, на закладку фундамента будущего дворца спорта в столицу Сибири приезжал сам Рене Фазель.

Раздавали бумажки

Среда, 31 октября. Середина недели ознаменовалась крупным скандалом – в превышении должностных полномочий заподозрили недавно уволенного со своего поста начальника УГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха и начальника регионального ГУ МВД Юрия Стерликова. По данным следователей, Штельмах мог выдать жителю Новосибирска так называемую «непроверяшку» — удостоверение, владелец которого не подлежит проверке на дороге. А это, согласно законодательству, строго запрещено. Правоохранители полагают, что к преступлению мог быть причастен и Стерликов. Если эти факты подтвердятся, высокопоставленным полицейским грозит до десяти лет лишения свободы.

Хирургия в 3D

Четверг, 1 ноября. Кардиологи из клиники Мешалкина прооперировали больного, сделав в его грудной клетке лишь небольшой надрез. Малотравматичная операция стала возможной благодаря 3D-монитору – все действия врачей выводились на большой экран. В результате каждая манипуляция осуществлялась с максимальной точностью, а почти не тронутый скальпелем пациент быстро пошёл на поправку. Между прочим, до новосибирских медиков подобного в России ещё никто не делал.

Атака «клонов»

Пятница, 2 ноября. В Новосибирске поддержали установку памятника Иосифу Сталину. Только вот 97 из 155 писем с просьбой воздать должное вождю оказались совершенно одинаковыми по своему содержанию. Очередное заседание худсовета Новосибирска состоится 9 ноября. Возможно, там-то и решится судьба «скандального» монумента, вокруг которого снова сгустились тучи.

Шанс для Шанса

Суббота, 3 ноября. Ещё одну уникальную врачебную манипуляцию – тоже впервые в России — провели новосибирские ветеринары. На место потерянной после аварии лапы псу по кличке Шанс установили протез из особого материала, который срастается с тканями тела. Биопокрытие для протеза создали сотрудники томского университета, а специальную технологию протезирования разработали специалисты новосибирской ветклиники. Не исключено, что благодаря учёным на сибирских улицах скоро появятся и другие киберчетвероногие.

Шестеро по лавкам

Воскресенье, 4 ноября. Пятая тройня за год появилась на свет в Новосибирске. Соня, Анюта и Диана вместе с родителями и братиком Артёмом пока ютятся в «однушке». Но мама Людмила Забелина не теряет надежды, что получит государственную поддержку на улучшение жилищных условий.