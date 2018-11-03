Летевший из Новосибирска в Китай «Боинг» сел в Красноярске из-за опасной трещины

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Летевший из Новосибирска в Китай «Боинг» сел в Красноярске из-за опасной трещиныРубрика: проиcшествия
04.11.2018 17:42
фото с сайта pixabay.com
Самолёт из Новосибирска, летевший в китайский город Санья, экстренно приземлился в Красноярске – в кабине пилота обнаружили трещину.
Чартерный «Боинг» авиакомпании «НордСтар», вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, вынужденно приземлился в Красноярске 4 ноября. Причиной экстренной посадки стала трещина в кабине пилота.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
«После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», – сообщил источник агентства.
На борту находилось 73 человека, никто не пострадал.
Напомним, в сентябре самолёт из Кемерова совершил вынужденную посадку в Новосибирске.
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