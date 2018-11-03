Летевший из Новосибирска в Китай «Боинг» сел в Красноярске из-за опасной трещины

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Самолёт из Новосибирска, летевший в китайский город Санья, экстренно приземлился в Красноярске – в кабине пилота обнаружили трещину.

Чартерный «Боинг» авиакомпании «НордСтар», вылетевший из Новосибирска в китайский город Санья, вынужденно приземлился в Красноярске 4 ноября. Причиной экстренной посадки стала трещина в кабине пилота.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«После вылета экипаж доложил о трещине в лобовом стекле в кабине и попросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», – сообщил источник агентства.

На борту находилось 73 человека, никто не пострадал.

Напомним, в сентябре самолёт из Кемерова совершил вынужденную посадку в Новосибирске.