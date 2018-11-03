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Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосибирске

Рубрика: общество

04.11.2018 16:04

фото из группы "Дари добро" "ВКонтакте"

Чёрная собака погибла после падения из окна высотки – зоозащитники полагают, что животное стало жертвой «сатанинского» обряда.

Неизвестный выбросил из окна дома №12/5 по улице Петухова чёрную собаку – через несколько часов животное погибло. Инцидент произошёл 2 ноября около 14.00.

Как рассказали в группе «Дари добро. Помощь бездомным животным. Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», о произошедшем стало известно от местной жительницы, которая обнаружила собаку под своими окнами. Женщина растерялась и не отдала пострадавшее животное в клинику. Зато она отправилась на поиски живодёра вместе с соседкой.

«Женщины занесли собаку в квартиру, поместив её в коробку. Они обошли соседей, однако им никто не открыл. К нашему приезду примерно в 17.30 собака уже скончалась», — рассказали волонтёры.

Зоозащитники просят новосибирцев помочь разыскать того, кто совершил жестокий поступок. Поскольку погибшую собаку во дворе ранее не видели, волонтёры предполагают, что животное могли пристроить накануне Хэллоуина, чтобы провести с ней какой-либо обряд.

Информацию о возможном злоумышленнике просят сообщать в группу «Дари добро. Помощь бездомным животным. Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в октябре живодёры облили кислотой несчастного кота в Новосибирске.

 

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