Три королевы: в Новосибирске родилась пятая тройня за год

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Пятая жительница Новосибирска в 2018 году стала мамой тройни – на этот раз родились девочки.

39-летняя жительница Новосибирска Людмила Забелина стала пятой жительницей города, родившей тройню в 2018 году. Об этом сообщили «Вести-Новосибирск».

Как отмечают местные СМИ, в прошлом году на свет появилась только одна тройня.

У сибирячки родились девочки, их назвали Соня, Анютка и Диана. На момент появления малышек у женщины уже был четырёхлетний сын Артём. Своих сестричек мальчик называет «мои королевы».

По словам Людмилы Забелиной, о том, что малышей будет трое, а не двое, стало известно лишь за две недели до родов. Многодетная семья живёт в однокомнатной квартире, но с помощью материнского капитала и других мер соцподдержки планирует расширяться.

«Своё жильё есть. Материнский капитал вложим, попробуем приобрести что-то новое. Какие-то будут предложения – мы не откажемся, ну а так – сами справимся», — рассказала Людмила Забелина областному телевидению.

Напомним, в марте впервые в России сибиряк добровольно вернул государству материнский капитал.