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Убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве

Рубрика: проиcшествия

04.11.2018 14:58

фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"

Кроссовер устроил серьёзное ДТП на Красном проспекте – автомобиль сбил пешехода и протаранил дерево.

Автомобили Toyota Camry и BMW X5 столкнулись возле аллеи на перекрёстке улиц Октябрьская и Чаплыгина утром 4 ноября.

Как сообщают в соцсетях, водитель BMW уходил от экипажа ДПС.

«Пролетая перекрёсток с улицей Октябрьской на запрещающий сигнал светофора, он врезался в «Тойоту» и сбил на пешеходном переходе человека. Водитель «Камри» от удара вылетел из автомобиля. X5 выбросило на аллею, он врезался в дерево, застряв в нём колесом», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

На место аварии съехались пожарные, спасатели, врачи и полицейские. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, в июне массовым ДТП завершилась погоня на плотине ГЭС в Новосибирске.

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Предложить новость

Киберпёс, «непроверяшка» и таинственные письма – Итоги Сиб.фм

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Летевший из Новосибирска в Китай «Боинг» сел в Красноярске из-за опасной трещины

вчера 17:42 Хроника 0 Коммент.

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосибирске

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Убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве

вчера 14:58 Хроника 0 Коммент.

Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

03.11.2018 Культура 0 Коммент.

Обвиняемый в разврате 33 девочек омич пойдёт под суд

03.11.2018 Общество 0 Коммент.

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

03.11.2018 Общество 0 Коммент.

Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

03.11.2018 Наука 0 Коммент.

Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину в Новосибирске

02.11.2018 Общество 0 Коммент.

Сломанный новосибирским врачом шлагбаум поумнеет

02.11.2018 Общество 0 Коммент.

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

02.11.2018 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

02.11.2018 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

02.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Переводчик с родительского языка»: новосибирцев бесплатно научать понимать детей

02.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Необычный картофельный фастфуд может появиться в Новосибирске

02.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

02.11.2018 Общество 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

02.11.2018 Общество 6 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

02.11.2018 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

02.11.2018 Общество 0 Коммент.

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