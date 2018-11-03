Убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве

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Убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в деревеРубрика: проиcшествия
04.11.2018 14:58
фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"
Кроссовер устроил серьёзное ДТП на Красном проспекте – автомобиль сбил пешехода и протаранил дерево.
Автомобили Toyota Camry и BMW X5 столкнулись возле аллеи на перекрёстке улиц Октябрьская и Чаплыгина утром 4 ноября.
Как сообщают в соцсетях, водитель BMW уходил от экипажа ДПС.
«Пролетая перекрёсток с улицей Октябрьской на запрещающий сигнал светофора, он врезался в «Тойоту» и сбил на пешеходном переходе человека. Водитель «Камри» от удара вылетел из автомобиля. X5 выбросило на аллею, он врезался в дерево, застряв в нём колесом», — рассказали очевидцы в социальных сетях.
На место аварии съехались пожарные, спасатели, врачи и полицейские. Подробности ДТП уточняются.
Напомним, в июне массовым ДТП завершилась погоня на плотине ГЭС в Новосибирске.
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Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосибирске
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
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