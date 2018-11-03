Убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве

фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте"

Кроссовер устроил серьёзное ДТП на Красном проспекте – автомобиль сбил пешехода и протаранил дерево.

Автомобили Toyota Camry и BMW X5 столкнулись возле аллеи на перекрёстке улиц Октябрьская и Чаплыгина утром 4 ноября.

Как сообщают в соцсетях, водитель BMW уходил от экипажа ДПС.

«Пролетая перекрёсток с улицей Октябрьской на запрещающий сигнал светофора, он врезался в «Тойоту» и сбил на пешеходном переходе человека. Водитель «Камри» от удара вылетел из автомобиля. X5 выбросило на аллею, он врезался в дерево, застряв в нём колесом», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

На место аварии съехались пожарные, спасатели, врачи и полицейские. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, в июне массовым ДТП завершилась погоня на плотине ГЭС в Новосибирске.