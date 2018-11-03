30 миллиардов рублей задолжали новосибирцы по налогам

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Общая задолженность граждан и предприятий перед бюджетом снизилась на 14 % — до 30 млрд рублей.

По ожиданиям налоговиков, в бюджет региона должно поступить почти 3,5 миллиарда рублей. Больше половины этой суммы составляет транспортный налог. Однако бюджет региона пополняется, в основном, за счёт других налогов.

«Основные источники дохода консолидированного бюджета — это налог на прибыль и доходы физических лиц. Они обеспечивают 65% всех доходов», — рассказал министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Поступления в рамках процедур банкротства за девять месяцев составили 1,4 млрд рублей. По словам руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаева, ещё лет пять назад в рамках процедур банкротства были поступления в 20 раз меньше, чем в текущем году.

Налоги на недвижимость, землю и личный транспорт в этом году нужно уплатить до 3 декабря.

Напомним, в августе в в УФНС России по НСО сообщили, что жители Новосибирской области задолжали почти 2,2 млрд рублей — больше половины этой суммы приходится на транспортный налог.