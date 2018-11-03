Бурятия и Забайкалье больше не Сибирь - мнения

Республика Бурятия и Забайкальский край указом президента РФ Владимира Путина переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

В Сибирский федеральный округ теперь входят десять регионов — республики Алтай, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В Дальневосточный федеральный округ, помимо Бурятии и Забайкальского края, входят девять регионов — республика Якутия, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Президент дал правительству три месяца на то, чтобы привести свои акты в соответствие с этим указом. Кроме того, администрации главы государства поручено утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также провести организационно-штатные мероприятия по реализации данного указа.

«Программы, связанные с сохранением Байкала, должны сохраниться, а каким образом это будет реализовываться на практике, посмотрим. Будем ждать от правительства предложений, потому что единство подходов к Байкалу необходимо. Бурятия и Забайаклье получат достаточно много преференций ДФО при переходе в его состав. Не надо забывать, что Байкал — это единое целое, а реализация программ, связанных с Байкалом — это тоже единое целое», — заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«На встрече с президентом я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Речь идет о создании территорий опережающего развития, инфраструктурных субсидиях для инвестпроектов, предоставлении гражданам бесплатно одного гектара земли и использовании в пунктах пропуска в Забайкалье инструментов поддержки из закона о свободном порте Владивосток», — отметил врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

«Вхождение Бурятии в Дальневосточный федеральный округ даст республике дополнительные возможности. Среди них поддержка в экономической и социальной сферах, стимулирование инвестпроектов, поддержка Фонда развития Дальнего Востока. Кроме того, ДФО действуют выплаты при рождении третьего ребенка, возможности введения электронных виз и развитие туризма, а также предоставление "дальневосточного гектара". Также отмечу, что в Сибирском федеральном округе Бурятии было комфортно работать с полпредом Сергеем Меняйло», — поделился мнением глава Бурятии Алексей Цыденов.

«У нас округ — структура абсолютно административная, поэтому принадлежность имеет значение только в том смысле, с регионами какого округа исторически были налажены транспортные связи. К примеру, Забайкалье на востоке граничит с Амурской областью и Якутией. Якутия – регион сильный, может стать локомотивом для любого соседа, но там не так много транспортных путей. Поэтому произошедшие перестановки мне не совсем понятны. В экономическом плане сейчас будет хорошо подниматься побережье Дальнего Востока, где налажена торговля с Китаем. А в глубине для регионов совершенно нет разницы в СФО ты или в ДФО», — дал свою точку зрения директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Не удивлюсь, если главным результатом перевода Бурятии в ДФО станет раздача правильным людям по ближневосточному гектару на берегах Байкала», — написал на своей странице в «Фейсбук» известный новосибирский журналист и общественник Алексей Мазур.

Напомним, в октябре выяснилось, что в сибирских регионах выросло число природных ЧП – они становятся всё более непредсказуемыми.