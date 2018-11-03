Два ребёнка погибли в страшном пожаре под Новосибирском

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Два ребёнка погибли в страшном пожаре под НовосибирскомРубрика: общество, проиcшествия
05.11.2018 10:53
фото с сайта pixabay.com
В городе Татарске Новосибирской области в пожаре в частном доме погибли двое детей, мать смогла спасти лишь трёхлетнюю дочь.
По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.
«В частном доме в городе Татарск Татарского района Новосибирской области проживала многодетная семья с тремя детьми. Утром в воскресенье, 4 ноября мужчина ушёл на работу, а женщина осталась дома с тремя малолетними детьми. В обеденное время женщина вышла по домашним делам из дома во двор, а через какое-то время загорелся дом. Женщине удалось спасти из огня старшую трёхлетнюю дочь. Она с ребёнком была доставлена в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь. Пожарные обнаружили в доме двоих мальчиков четырёх месяцев и двух лет. Оба были уже мертвы», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи, назначена пожаро-техническая экспертиза. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, в октябре отважный сибиряк спас из горящего дома женщину, ребёнка и инвалида.
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