Два ребёнка погибли в страшном пожаре под Новосибирском

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В городе Татарске Новосибирской области в пожаре в частном доме погибли двое детей, мать смогла спасти лишь трёхлетнюю дочь.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

«В частном доме в городе Татарск Татарского района Новосибирской области проживала многодетная семья с тремя детьми. Утром в воскресенье, 4 ноября мужчина ушёл на работу, а женщина осталась дома с тремя малолетними детьми. В обеденное время женщина вышла по домашним делам из дома во двор, а через какое-то время загорелся дом. Женщине удалось спасти из огня старшую трёхлетнюю дочь. Она с ребёнком была доставлена в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь. Пожарные обнаружили в доме двоих мальчиков четырёх месяцев и двух лет. Оба были уже мертвы», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи, назначена пожаро-техническая экспертиза. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в октябре отважный сибиряк спас из горящего дома женщину, ребёнка и инвалида.