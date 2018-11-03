В Новосибирск идёт затяжная агрессивная буря

Лента новостейПредложить новость
Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области
Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосибирске
Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском
В Новосибирск идёт затяжная агрессивная буряРубрика: общество
05.11.2018 12:12
фото с сайта pixabay.com
Снежные метели накроют Новосибирск и область с обеда понедельника, 5 ноября и продлятся до конца вторника, 6 ноября.
Все метеорологические службы прогнозируют сутки интенсивных снегопадов с сильным ветром порывами более 20 м/с. Температура в эти дни будет колебаться около 0...+2 градусов. Природная атака завершится резким похолоданием в конце недели.
«Днём в понедельник осадки будут преимущественно в виде мокрого снега, ветер усилится, его порывы местами ожидаются до 21 м/с. На дорогах — снежные заносы, гололедица, видимость 1-2 км, а в некоторых районах города — до 500 м. Температура установится плюсовая +1…+3 градуса», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.
Как отмечают специалисты, к Новосибирску подступает циклон, который принесёт с собой сильные снегопады, метели и ледяной дождь. Осадки будут замерзать на переохлаждённой поверхности земли, не исключён сильный гололёд. В связи с этим автомобилистам рекомендуют быть бдительными и осторожными, по возможности воздержаться от загородных поездок или укомплектовать свой автомобиль всем необходимым для длительного ожидания помощи на морозе и в тёмное время суток.
Пешеходам, особенно детям, советуют иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы водители замечали их издалека.
Напомним, в октябре МЧС предупредило водителей, которые собираются выезжать на трассы Новосибирской области, о возможных опасностях на дорогах.
Комментарии
Лента новостей
Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области
Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосибирске
Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу
Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...
Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе
На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...
Новости по теме
Популярное