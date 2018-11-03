В Новосибирск идёт затяжная агрессивная буря

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Снежные метели накроют Новосибирск и область с обеда понедельника, 5 ноября и продлятся до конца вторника, 6 ноября.

Все метеорологические службы прогнозируют сутки интенсивных снегопадов с сильным ветром порывами более 20 м/с. Температура в эти дни будет колебаться около 0...+2 градусов. Природная атака завершится резким похолоданием в конце недели.

«Днём в понедельник осадки будут преимущественно в виде мокрого снега, ветер усилится, его порывы местами ожидаются до 21 м/с. На дорогах — снежные заносы, гололедица, видимость 1-2 км, а в некоторых районах города — до 500 м. Температура установится плюсовая +1…+3 градуса», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.

Как отмечают специалисты, к Новосибирску подступает циклон, который принесёт с собой сильные снегопады, метели и ледяной дождь. Осадки будут замерзать на переохлаждённой поверхности земли, не исключён сильный гололёд. В связи с этим автомобилистам рекомендуют быть бдительными и осторожными, по возможности воздержаться от загородных поездок или укомплектовать свой автомобиль всем необходимым для длительного ожидания помощи на морозе и в тёмное время суток.

Пешеходам, особенно детям, советуют иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы водители замечали их издалека.

Напомним, в октябре МЧС предупредило водителей, которые собираются выезжать на трассы Новосибирской области, о возможных опасностях на дорогах.