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Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области

Рубрика: общество, проиcшествия

05.11.2018 11:50

фото с сайта pixabay.com

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии в Карасуке, в которой погиб 41-летний велосипедист после столкновения с автомобилем.

5 ноября в 02:21 у дома по улице Кутузова в Карасуке 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Пробокс», совершил наезд на велосипедиста

«Мужчина 1977 года рождения переезжал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии от полученных травм он скончался на месте. Одной из возможных причин смертельного ДТП могла стать непогода, а также отсутствие светоотражающих элементов на одежде погибшего и его велосипеда. Также пока неизвестны причины нахождения велосипедиста в позднее время суток на улице», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, в сентябре юный велосипедист попал под автобус, когда переезжал проезжую часть вне зоны «зебры».

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