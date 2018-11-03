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Воробья серьёзно наказали за грубость против «автомобилиста»

Рубрика: общество

05.11.2018 13:30

Скриншот с видео официального сайта КХЛ

Защитник «Сибири» Павел Воробей был удалён до конца матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом». 

В третьем периоде новосибирский хоккеист получил «5+20» за опасную атаку нападающего уральской команды Евгения Чесалина. Форвард получил повреждение и не смог продолжить встречу.

Также в этом матче отличился нападающий новосибирцев Роман Савченко — он забил гол с центра площадки, что в хоккее случается довольно редко.

«Сибирь» уступила «Автомобилисту» 2:4 и продлила серию поражений до 4 матчей. Новосибирцы ни разу не выиграли в завершившейся выездной серии.

«Мы неплохо провели первый период. Во втором периоде ожидали, что давление на наши ворота нарастет – так оно и получилось. Можно сказать, что и мы начали немного перестраховываться. Но это «Автомобилист» добавил в движении. В третьем периоде пятиминутное удаление Воробья лишило нас всех шансов. Мы в три тройки заканчивали, объективно сил не хватило», – сказал после матча главный тренер «Сибири» Александр Андриевский.

Клуб уходит на недельный перерыв с 5 победами, 12 очками и последнем местом в турнирной таблице КХЛ.

Напомним, в сентябре защитник ХК «Сибирь» Олег Пиганович заработал удаление «5+20» за подножку и подрался с 22-летним игроком ХК «Локомотив».

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