Академия Следственного комитета РФ откроет филиал в Новосибирске

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Академия Следственного комитета РФ откроет филиал в НовосибирскеРубрика: общество
06.11.2018 09:07
фото с сайта pixabay.com
По данным пресс-службы ведомства, вопрос создания филиалов академий Следкома в Новосибирске и других городах будет решаться в сжатые сроки и в первоочередном порядке.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на рабочем совещании в пятницу заявил, что появление филиалов академий Следкома (они есть в Москве и Санкт-Петербурге) — вопрос самого ближайшего времени.
«Глава ведомства поставил задачу приблизить к следственной практике научные исследования студентов и учены. В связи с этим учебному отделу поручено разработать план научной деятельности академии, исходя из проблем, возникающих при расследовании различных категорий уголовных дел», — сообщили в пресс-службе федерального Следкома.
Внутриведомственная система образования и повышения квалификации нуждается в расширении. В рамках развития образовательной системы СК РФ и подготовки кадров для комплектования следственных органов был рассмотрен вопрос о внедрении заочной формы обучения в академиях Следственного комитета.
Напомним, Следственный комитет в октябре начал проверку в отношении экс-начальника УГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха и начальника регионального ГУ МВД Юрия Стерликова.
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