Американский фотограф едет в Новосибирск с уникальным проектом о русских

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Автор известного проекта The Russians, реализованного в Новосибирске, продолжит работу с сибиряками.

В Новосибирск приезжает автор уникального проекта The Russians, американский фотограф Натан Фарб. В 1977 году он уже был в городе, где организовал выставку из сделанных на месте снимков. Фарб фотографировал гостей на «Полароид» и дарил им моментальные фото – всего было сделано около пяти тысяч негативов, которые отправились из СССР дипломатической почтой.

Как сообщают в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов, спустя 40 лет Натан Фарб решил вернуться в Новосибирск, чтобы продолжить проект. Фотографа будет сопровождать немецкая съёмочная группа, которая готовит о нём фильм. В городе американец будет 8 ноября.

«В конце августа 2018 года кинодокументалист из Германии Анатолий Скачков в социальной сети "Фейсбук" выложил фотоальбом Натана Фарба с портретами новосибирцев 1977 года и просьбой помочь найти героев этих снимков для продолжения фото-проекта The Russians. Отклик на этот призыв оказался невероятным — всего за несколько дней пользователи "Фейсбука" сделали более двух тысяч перепостов этого фотоальбома. Таким образом были найдены некоторые герои и их потомки», — рассказали в Новосибирском союзе журналистов.

Напомним, в августе из-за любителя старых фото эвакуировали ТЦ в Новосибирске.