Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёные

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Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёныеРубрика: общество, наука
06.11.2018 14:25
фото с сайта pixabay.com
Новосибирские специалисты изучают связь артрита и смерти от инфаркта и инсульта.
Врач-ревматолог клиники НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Виталий Омельченко рассказал, что на данный момент врачи стали рассматривать атеросклероз как низкоинтенсивную форму воспалительного процесса, а не просто отложения холестерина.
«Ревматоидный артрит тоже вызывает воспалительный процесс, но гораздо более активный. И способный за счёт системного действия оказывать влияние на другие процессы, протекающие в организме, в частности, форсировать развитие атеросклероза. Эта взаимосвязь была подтверждена в результате масштабных исследований ещё в прошлом веке. И здесь остро встаёт проблема своевременной диагностики, причём сразу в нескольких аспектах», — отметил врач.
Виталий Омельченко объяснил, что важно диагностировать ревматическое заболевание на начальной стадии, а также адекватно оценить его влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Обычно риск возникновения инфаркта, инсульта и тому подобного оценивают по шкалам, не учитывающим наличие ревматических заболеваний. И только уже затем врач сам повышает полученный коэффициент. В России же попросту нет даже такой национальной шкалы-рискометра.
На данный момент специалисты разрабатывают национальную методику определения риска, а также работают над повышением точности диагноза с помощью новых методов. Одновременно учёные изучают генетические маркеры о предрасположенности человека к болезням. В будущем это поможет в предотвращении инфарктов и инсультов.
Напомним, в октябре врач назвал два простых способа избежать инсульта.
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