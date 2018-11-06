Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

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Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
06.11.2018 10:34
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА РОСИНКАС
При обыске у грабителя нашли пистолет, патроны и более 3 миллионов 800 тысяч рублей, которые он не успел потратить.
В Новосибирской области сотрудники полиции задержали 32-летнего рецидивиста, совершившего наглое нападение на инкассатора.
«Вечером 2 ноября на полевой дороге вблизи села Новопокровка в Татарском районе в инкассаторском автомобиле подозреваемый, угрожая водителю оружием, из сейфа спецавтомобиля забрал более 3 миллионов рублей, а также его мобильный телефон и верхнюю одежду, после чего скрылся. О случившемся было сообщено в полицию. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», — сообщила представитель ГУ МВД по региону Наталья Жуласова.
Через шесть часов в лесном массиве сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя Карасукского района, который имеет за плечами судимость за кражу.
«При досмотре у мужчины нашли пистолет и десять патронов, а также свыше 3 миллионов 800 тысяч рублей», — добавила Наталья Жуласова.
По результатам разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Следствию ещё предстоит выяснить, каким образом грабитель оказался внутри инкассаторского автомобиля.
Напомним, в 2014 году водитель-инкассатор украл и спрятал в гараже 4,7 млн рублей.
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