Десять новых имён для Толмачёво придумали новосибирцы

фото Алёны Мартыновой из архива Сиб.фм

Список из 10 имён для аэропорта Толмачёво составили в Новосибирской области – в декабре из них выберут одно.

В Новосибирской области проходит конкурс «Великие имена России», в рамках которого жители российских городов переименовывают аэропорты в честь известных личностей. По итогам второго этапа организаторы составили список из десяти самых популярных вариантов для Толмачёво.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, во втором этапе конкурса жители дополняли список, сформированный Общественной палатой региона после обсуждений на открытых площадках.

«В лонг-лист по результатам второго этапа конкурса вошли маршал авиации Александр Покрышкин, один из главных организаторов СО РАН Михаил Лаврентьев, известный советский российский кардиолог и кардиохирург Евгений Мешалкин, писатель Николай Гарин-Михайловский, дирижер Арнольд Кац, лётчик-испытатель Георгий Байдуков, выдающийся учёный-химик Валентин Коптюг, авиаконструктор Павел Сухой, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов, выдающийся хирург Яков Цивьян», — рассказали в региональном правительстве.

На третьем этапе конкурса в ходе соцопроса определят тройку имён-лидеров, из которой и выберут победителя. Финальное голосование начнётся 12 ноября на сайте Великие Имена.рф, а также в социальных сетях. Из общего списка можно будет выбрать один аэропорт и проголосовать за одно имя. Итоги подведут 5 декабря.

Напомним, к федеральному проекту «Великие имена России» Новосибирская область присоединилась в октябре.