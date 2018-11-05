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05.11.2018 Общество 0 Коммент.

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

Рубрика: Авто

06.11.2018 18:09

Карта предоставлена сервисом Яндекс.Пробки

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 18 часов, загруженность автодорог Новосибирска необычно высока: сейчас в городе девять баллов, что на три балла выше обычного.

Крайне медленно движется автопоток на Жуковского — Нарымской. «Загруженность этой магистрали в центре — восемь баллов, что на три балла выше обычного», — сообщают Яндекс.Пробки.

Неожиданно плотное движение сейчас на улице Немировича-Данченко. Загруженность магистрали в центре — девять баллов, что на три балла выше обычного.

«Каждый год при переходе от плюсовой к устойчивой минусовой температуре мы получаем одну и ту же проблему на дорогах города. Выпадающий снег скатывается колёсами автомобилей в наледь, разбивается в «кочкарник», и при наступлении устойчивого минуса остаётся на дорогах в виде ледяной гребёнки, что значительно затрудняет передвижение автотранспорта по городу и здорово влияет на безопасность движения. Пробки, аварии, потраченные нервы. Каждый год причём одно и то же. Воистину похоже, что зима у нас каждый год наступает нежданно, и таит в себе множество загадок и удивительных открытий для дорожных служб», — написал на своей странице «ВКонтакте» депутат городского совета Новосибирска Дмитрий Прибаловец.

Напомним, 23 октября десятки новосибирских дорог встали в часовых пробках из-за первого выпавшего снега.

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Лента новостей

Предложить новость

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

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Кузбасс снова скорбит: страшный пожар унёс жизни шести детей

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Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

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Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

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вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёные

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСО

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

вчера 13:15 Общество 0 Коммент.

Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

вчера 12:03 Общество 0 Коммент.

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

вчера 11:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

вчера 10:48 Политика 1 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

вчера 10:29 Работа 0 Коммент.

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вчера 07:04 Общество 0 Коммент.

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