Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

Карта предоставлена сервисом Яндекс.Пробки

По данным сервиса Яндекс.Пробки на 18 часов, загруженность автодорог Новосибирска необычно высока: сейчас в городе девять баллов, что на три балла выше обычного.

Крайне медленно движется автопоток на Жуковского — Нарымской. «Загруженность этой магистрали в центре — восемь баллов, что на три балла выше обычного», — сообщают Яндекс.Пробки.

Неожиданно плотное движение сейчас на улице Немировича-Данченко. Загруженность магистрали в центре — девять баллов, что на три балла выше обычного.

«Каждый год при переходе от плюсовой к устойчивой минусовой температуре мы получаем одну и ту же проблему на дорогах города. Выпадающий снег скатывается колёсами автомобилей в наледь, разбивается в «кочкарник», и при наступлении устойчивого минуса остаётся на дорогах в виде ледяной гребёнки, что значительно затрудняет передвижение автотранспорта по городу и здорово влияет на безопасность движения. Пробки, аварии, потраченные нервы. Каждый год причём одно и то же. Воистину похоже, что зима у нас каждый год наступает нежданно, и таит в себе множество загадок и удивительных открытий для дорожных служб», — написал на своей странице «ВКонтакте» депутат городского совета Новосибирска Дмитрий Прибаловец.

Напомним, 23 октября десятки новосибирских дорог встали в часовых пробках из-за первого выпавшего снега.