К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

фото с сайта pixabay.com

Около 2,2 миллиарда рублей транспортного налога начислено к уплате в бюджет за 2017 год жителям Новосибирской области.

Всего в базе налоговых органов региона на конец прошлого года числилось около 1 миллиона транспортных средств, собственниками которых являются физические лица.

Владельцам легковых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил необходимо уплатить в общей сложности 462 млн рублей, собственникам авто мощностью более 150 лошадиных сил начислено около 1,1 млрд рублей. Между тем машин мощностью до 150 лошадиных сил в налоговых органах числится 684,5 тысячи, а более мощных – около 154 тысяч.



Связана такая диспропорция с существующей градацией ставок транспортного налога.

«В нашем регионе ставки транспортного налога установлены Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». Ставка транспортного налога для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил составляет 6 рублей за лошадиную силу, от 100 до 150 лошадиных сил – 10 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил – от 15 до 30 рублей, от 200 до 250 лошадиных сил – от 30 до 60 рублей, для автомобилей от 250 лошадиных сил и выше ставка от 75 до 150 рублей с учётом количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства», — пояснил начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Андрей Сударев.

Кроме того, при исчислении транспортного налога для легковых автомобилей стоимостью более 3 млн рублей (список таких автомобилей ежегодно утверждается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации) применяются повышающие коэффициенты, размеры которых варьируются от 1,1 до 3,0.



В отношении 25 легковых автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей в Новосибирской области применён максимальный повышающий коэффициент (в соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ).



К примеру, для жителя региона, владеющего автомобилем «Роллс-Ройс Фантом» 2014 года выпуска с двигателем мощностью 460 лошадиных сил, сумма исчисленного к уплате транспортного налога за 2017 год составила 207 тысяч рублей. А собственнику автомобиля «Бентли Континенталь SРЕЕD» 2012 года выпуска с мощностью двигателя 626 лошадиных сил предстоит уплатить налог в размере 281,7 тысячи рублей.



Что касается других видов транспорта, то налоговыми органами региона начислено 14,3 млн рублей владельцам 10,9 тысячи водных транспортных средств (в том числе около 10,5 тысячи катеров и моторных лодок, 184 гидроцикла, 42 яхты и другие парусно-моторные судна). Например, сумма транспортного налога за теплоход 1974 года выпуска с мощностью двигателя 1232 лошадиных сил составила 61,6 тысячи рублей.



726 тысяч рублей начислено к уплате в бюджет собственникам 123 воздушных транспортных средств. Например, владельцу самолета 1988 года выпуска с мощностью двигателя 1000 лошадиных сил предстоит уплатить транспортный налог за 2017 год в сумме 25 тысяч рублей.



УФНС России по Новосибирской области напоминает: срок уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц) за 2017 год истекает 3 декабря 2018 года.

Напомним, в ноябре выяснилось, что общая задолженность граждан и предприятий перед бюджетом Новосибирской области снизилась на 14 % — до 30 млрд рублей.