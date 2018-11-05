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Кузбасс снова скорбит: страшный пожар унёс жизни шести детей

Рубрика: проиcшествия

06.11.2018 18:01

фото из архивов МЧС по Кемеровской области

В Кемеровской области крупный пожар принёс горе в многодетную семью: погибло восемь человек, среди которых шестеро детей.

Инцидент произошёл сегодня, 6 ноября, около 4 часов утра в городе Юрга. Загорелся дом, который арендовывала многодетная семья. На тот момент в квартире находились 42-летняя женщина, её 30-летний сожитель, трое детей от четырёх до пяти лет, трое внуков от двух до 12 лет и её 72-летняя мать. На момент прибытия 19 сотрудников МЧС и пяти единиц техники огонь охватил крышу, стены и надворное строение. В 5:19 пожар ликвидировали.

В пожаре погибли семь человек, пятеро из них – дети. С места происшествия увезли двоих выживших – 42-летнюю женщину с ребёнком. Однако малыш скончался в больнице.

На место случившегося оперативно приехал и. о. Юргинского межрайонного прокурора Игорь Шурыгин. Пресс-служба ведомства отметила, что причины возгорания устанавливаются. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Также касательно произошедшего высказался губернатор Сергей Цивилёв.

«Кузбасс скорбит по погибшим в пожаре людям, среди которых оказались дети. Поручил выяснить все обстоятельства гибели восьмерых человек, состояние госпитализированного. На место выехали мои заместители Елена Малышева, Валерий Догадов, а также представители всех социальных служб, которые были задействованы на месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня"», — передали его слова в администрации Кемеровской области.

Напомним, 5 ноября в Новосибирской области два ребёнка погибли в страшном пожаре.

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