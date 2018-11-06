Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

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В новосибирской клинике появился современный лазер, которым можно эффективно и с комфортом для пациента оперировать вены любого диаметра.

Лечение варикоза лазером сегодня представляет собой аккуратную и очень эффективную процедуру, которая обеспечивает максимальный комфорт пациента в процессе и после лечения. Но лазеры бывают разные. В основном используются торцевые световоды (излучение выходит с конца световода). При применении таких световодов невозможно обработать вены диаметром более 1 сантиметра. Кроме того, возможны перфорации стенки вены и послеоперационные флебиты.

В октябре в Новосибирске появился принципиально иной лазер, у которого излучение выходит в стороны перпендикулярно световоду. Это обеспечивает равномерную обработку вены лазером на всю толщу стенки и позволяет избежать указанных выше осложнений. А самое главное, никакого значения не имеет диаметр вены, так как желаемый результат будет достигнут в любом случае.

«Современный "золотой стандарт" в лечении варикоза – это эндовенозная лазерная облитерация (коагуляция) – обработка стенки вены лазерным излучением. В Новосибирск привезли немецкий передовой аппарат минимально инвазивной лазерной терапии варикозной болезни. С ним процедура на одной ноге длится от 30 до 40 минут, проводится под местной анестезией . Все этапы выполняются строго под контролем УЗИ, что обеспечивает полную безопасность метода. Сразу после операции пациент может покинуть клинику и вернуться к своему обычному образу жизни», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Роман Разумахин.

Современная флебология за последние несколько лет практически полностью отказалась от классических открытых операций – флебэктомий, так как они выполняются через разрезы кожи, травматичны, имеют длительный период реабилитации до трёх недель. Специалисты отмечают, что варикоз – это именно хирургическая болезнь, которая не лечится компрессионным трикотажем и флеботропными препаратами, эти меры лишь замедляют прогресс заболевания.

Варикоз неспроста называют болезнью 21 века. В развитых странах мира частота варикозной болезни составляет 25-33 % среди женщин и 10-20 % среди мужчин. По данным ВОЗ, в России только официально зарегистрировано более 38 млн человек, страдающих различными формами варикозной болезни, из которых у 15 % имеются трофические расстройства.

Напомним, в октябре сотрудники томского НИИ микрохирургии начали работу над совместным с немецкой компанией проектом по созданию уникального робота, который сможет сделать тончайший микрососудистый шов.