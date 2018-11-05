Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

В Новосибирске водитель в странном состоянии устроил аварию с шестью автомобилями – его поведение шокировало очевидцев.

Инцидент произошёл днём 6 ноября на улице Каменской около дома № 53. Водитель Ниссана, как рассказала Сиб.фм очевидица, спровоцировал ДТП с пятью другими иномарками. Сам же мужчина вёл себя странно и пугающе: дёргался, «катался» в салоне и неистово кричал. По его словам, он убегал от дьявола. Судя по поведению, злые силы его всё-таки догнали.

На место ДТП в скором времени приехали скорая и реанимация. Водителя-виновника аварии забрали в психиатрическую больницу. В происшествии никто не пострадал.

Напомним, в октябре кузбассовский «ведьмак» боролся с тёмными силами и залил кровью отель.