2 балла
-6
65.99 75.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Кузбасс снова скорбит: страшный пожар унёс жизни шести детей

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёные

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСО

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

вчера 13:15 Общество 0 Коммент.

Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

вчера 12:03 Общество 0 Коммент.

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

вчера 11:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

вчера 10:48 Политика 1 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

вчера 10:29 Работа 0 Коммент.

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

вчера 07:04 Общество 0 Коммент.

30 миллиардов рублей задолжали новосибирцы по налогам

05.11.2018 Общество 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

Рубрика: проиcшествия

06.11.2018 16:54

В Новосибирске водитель в странном состоянии устроил аварию с шестью автомобилями – его поведение шокировало очевидцев.

Инцидент произошёл днём 6 ноября на улице Каменской около дома № 53. Водитель Ниссана, как рассказала Сиб.фм очевидица, спровоцировал ДТП с пятью другими иномарками. Сам же мужчина вёл себя странно и пугающе: дёргался, «катался» в салоне и неистово кричал. По его словам, он убегал от дьявола. Судя по поведению, злые силы его всё-таки догнали.

На место ДТП в скором времени приехали скорая и реанимация. Водителя-виновника аварии забрали в психиатрическую больницу. В происшествии никто не пострадал.

Напомним, в октябре кузбассовский «ведьмак» боролся с тёмными силами и залил кровью отель.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Кузбасс снова скорбит: страшный пожар унёс жизни шести детей

вчера 18:01 Хроника 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёные

вчера 14:25 Общество 0 Коммент.

Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСО

вчера 13:22 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

вчера 13:15 Общество 0 Коммент.

Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

вчера 12:03 Общество 0 Коммент.

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

вчера 11:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

вчера 10:48 Политика 1 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

вчера 10:43 Общество 0 Коммент.

Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

вчера 10:29 Работа 0 Коммент.

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

вчера 07:04 Общество 0 Коммент.

30 миллиардов рублей задолжали новосибирцы по налогам

05.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
01.11.2018

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...

Читать далее
Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
12.10.2016

Хроника омской авиакатастрофы

О самой крупной катастрофе в истор...

Читать далее
Image
29.03.2016

Неудержимые

Чем обернется сдерживание тарифов на коммунальные услуги...

Читать далее
Image
14.10.2015

Больше тепла городу

Почему коммунальные службы включают отопление невоврем...

Читать далее
Image
08.05.2015

Нежелание быть нормальным

Бездомный, бывший наркоман и ополченец о в...

Читать далее

Новости по теме

Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области 05.11.2018 Убегавший от дорожных полицейских BMW застрял в дереве 04.11.2018

Популярное

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьб...

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

Image

Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину...