Небритый полицейский ограбил магазин косметики в Новосибирске

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В День народного единства оперативник взломал двери и проник в магазин «Парфюмерия и Косметика» на улице Бориса Богаткова.

Курьёзное ограбление произошло в Новосибирске в День народного единства. Рано утром 4 ноября сработала сигнализация в магазине «Парфюмерия и Косметика», расположенный на улице Бориса Богаткова. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые обнаружили в салоне бутика постороннего мужчину. Он взломал двери, проник в помещение и стащил с полки бритвенный станок Gillette и набор лезвий к нему. Грабителем оказался пьяный сотрудник полиции Алексей М.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту Сиб.фм подтвердили информацию, добавив, что ограбление произошло в 5 часов 28 минут. «В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательной характеристике, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Стоимость похищенного превысила две тысячи рублей», — сообщила представитель новосибирского главка Наталья Жуласова.

Представитель СУ СКР по области Дмитрий Чечулин добавил, что оперативный сотрудник БЭП задержан. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. Полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что в полиции задержанный работает с мая 2018 года.

Напомним, на прошлой неделе огромный резонанс в Новосибирске вызвала отставка главы областного управления ГИБДД Сергея Штельмаха.