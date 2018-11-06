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Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

Рубрика: общество

06.11.2018 13:15

фото со страницы Александра Орлова «ВКонтакте"

Новосибирский экстремал закрыл купальный сезон, выйдя в Обское море на виндсёрфе при минусовой температуре.

Известный новосибирский экстремал Александр Орлов прокатился по Обскому морю на виндсёрфе, закрыв купальный сезон 4 ноября. При этом температура воды составила ноль градусов, а температура воздуха была минусовой. 

Как рассказал Александр корреспонденту Сиб.фм, осеннее закрытие купального сезона – его давняя традиция. Выходить в холодное море сибиряк начал ещё в школьные годы. Спустя много лет, за которые экстремал успел оставить сёрфинг, он возобновил поздние прогулки по волнам.

Последний же выход в море пока что оказался для Александра самым поздним.

«Для меня это спор с самим собой. С одной стороны, я хотел закрыть сезон как можно позже. С другой – проверить, смогу ли я это сделать и не заболеть. Потому что выйти в море любой ценой, а потом свалиться с ангиной – это неинтересно», — рассказал Александр Орлов.

Экстремал отметил, что не знает никого, кто бы рискнул повторить его подвиг. А в этот раз, как признался Александр, ему грозила не только простуда, но и непосредственная опасность.

«В этот раз я подошёл к опасной грани. Когда я отходил от берега, с моря шла волна, и мне пришлось несколько метров отгребать о берега руками, в результате руки заледенели. Они могли соскользнуть, и я бы упал. А падать мне нельзя, спасать меня некому. Поэтому, когда я почувствовал, что руки начинают соскальзывать, я плавно повернул к берегу», — поделился Александр.

Напомним, в октябре новосибирцы поздравили Путина заплывом в ледяной воде.

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