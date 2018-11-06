Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

Лента новостейПредложить новость
Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки
Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер
Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов
Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области
Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеровРубрика: политика, общество
06.11.2018 10:48
фото с сайта rotfront.su
Большинство людей проголосовало за установку памятника Иосифу Сталину именно у Дома офицеров в Новосибирске; однако уже после опроса стало известно, что это вряд ли будет возможно.
Активист Алексей Денисюк опубликовал у себя на странице ответ замкомандующего войсками ЦВО, в котором говорится о нецелесообразности установки памятника Иосифу Сталину у Дома офицеров. Во-первых, это связано с грядущей реконструкцией здания – территория будет ограждена. Во-вторых, военные отметили неоднозначную позицию общественности касательно данного политического деятеля.
«Вместе с тем считаем, что при принятии решений об увековечивании памяти И. В. Сталина нельзя не учитывать его противоречивую роль в истории страны, до настоящего времени вызывающую неоднозначные оценки. Игнорирование мнения людей, выступающих против установки памятников любым государственным деятелям, свершения которых по прошествии лет вызывают много вопросов, неизбежно приведёт к росту социальной напряжённости, возможным актам вандализма», — сообщили в письме.
В середине ноября на заседании худсовета в Новосибирске обсудят вопрос установки памятника Сталину.
Напомним, 2 ноября стало известно, что почти сотня «клонов» поддержала установку памятника Сталину в Новосибирске.
Комментарии
Лента новостей
Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки
Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер
Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов
Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
«Штыки» и Сталин
Поклонники военных талантов Иосифа Сталина требуют установит...
Сталин неприкаянный
К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...
Новости по теме
Популярное