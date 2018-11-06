Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

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Большинство людей проголосовало за установку памятника Иосифу Сталину именно у Дома офицеров в Новосибирске; однако уже после опроса стало известно, что это вряд ли будет возможно.

Активист Алексей Денисюк опубликовал у себя на странице ответ замкомандующего войсками ЦВО, в котором говорится о нецелесообразности установки памятника Иосифу Сталину у Дома офицеров. Во-первых, это связано с грядущей реконструкцией здания – территория будет ограждена. Во-вторых, военные отметили неоднозначную позицию общественности касательно данного политического деятеля.

«Вместе с тем считаем, что при принятии решений об увековечивании памяти И. В. Сталина нельзя не учитывать его противоречивую роль в истории страны, до настоящего времени вызывающую неоднозначные оценки. Игнорирование мнения людей, выступающих против установки памятников любым государственным деятелям, свершения которых по прошествии лет вызывают много вопросов, неизбежно приведёт к росту социальной напряжённости, возможным актам вандализма», — сообщили в письме.

В середине ноября на заседании худсовета в Новосибирске обсудят вопрос установки памятника Сталину.

Напомним, 2 ноября стало известно, что почти сотня «клонов» поддержала установку памятника Сталину в Новосибирске.