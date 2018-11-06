7 баллов
-6
65.58 74.99
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

сегодня 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёные

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСО

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

сегодня 11:50 Общество 0 Коммент.

К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

сегодня 11:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

сегодня 10:48 Политика 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

30 миллиардов рублей задолжали новосибирцы по налогам

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Воробья серьёзно наказали за грубость против «автомобилиста»

вчера 13:30 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск идёт затяжная агрессивная буря

вчера 12:12 Общество 0 Коммент.

Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

Два ребёнка погибли в страшном пожаре под Новосибирском

вчера 10:53 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

Рубрика: общество

06.11.2018 10:43

фото из группы Новосибирского зоопарка «ВКонтакте»

Пингвинов Гумбольдта привезли из Японии в Новосибирский зоопарк – взамен восточный зверинец получил лисиц фенеков.

Пять пингвинов Гумбольдта привезли в Новосибирский зоопарк из детского зоопарка «Сайтама» японского города Хигасимацуяма.

Как сообщили в группе зоосада «ВКонтакте», птиц разместили в вольере с бассейном.

«Пингвины, живущие у нас несколько лет, и вновь прибывшая группа сейчас присматриваются друг к другу. Почти всё время рядом с вольером находятся сотрудники зоопарка. Они внимательно наблюдают за поведением пингвинов. Биологи уверены, что адаптационный период будет недолгим», — рассказали в сообществе Новосибирского зоопарка.

Взамен на пингвинов в японский зоопарк отправили трёх маленьких лисиц с большими ушами – фенеков. Как отмечают сотрудники зверинца, в неволе они размножаются очень редко. Однако в Новосибирском зоопарке удалось создать условия для того, чтобы зверьки регулярно пополняли ряды своих сородичей. Первое потомство они дали в 1980 году.



Напомним, в августе сотрудники Новосибирского зоопарка «усыновили» брошенного пингвинёнка.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

сегодня 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Артрит может привести к инсульту – новосибирские учёные

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСО

сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

сегодня 11:50 Общество 0 Коммент.

К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

сегодня 11:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

сегодня 10:48 Политика 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

30 миллиардов рублей задолжали новосибирцы по налогам

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Воробья серьёзно наказали за грубость против «автомобилиста»

вчера 13:30 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск идёт затяжная агрессивная буря

вчера 12:12 Общество 0 Коммент.

Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

Два ребёнка погибли в страшном пожаре под Новосибирском

вчера 10:53 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
29.12.2017

Ы* — Ытоги

Как выглядит алфавит главных событий 2017 года

Читать далее
Image
31.10.2017

Только чёрному коту и Хеллоуин

Чем и кем обусловлен повышенный сп...

Читать далее
Image
08.12.2016

Заповедное братство

Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...

Читать далее
Image
24.06.2016

Бомжи хвостатые

Почему в Новосибирске так сложно решить проблему бездомных жи...

Читать далее
Image
21.06.2016

Ехай на Алтай

О том, что делали российские звёзды на Алтае и что теперь делать н...

Читать далее

Новости по теме

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске сегодня 11:50 Киберпёс, «непроверяшка» и таинственные письма – Итоги Сиб.фм 04.11.2018 Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосибирске 04.11.2018

Популярное

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

Image

Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину...