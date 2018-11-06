Лента новостейПредложить новость
Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки
Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер
Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов
Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области
Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвиновРубрика: общество
06.11.2018 10:43
фото из группы Новосибирского зоопарка «ВКонтакте»
Пингвинов Гумбольдта привезли из Японии в Новосибирский зоопарк – взамен восточный зверинец получил лисиц фенеков.
Пять пингвинов Гумбольдта привезли в Новосибирский зоопарк из детского зоопарка «Сайтама» японского города Хигасимацуяма.
Как сообщили в группе зоосада «ВКонтакте», птиц разместили в вольере с бассейном.
«Пингвины, живущие у нас несколько лет, и вновь прибывшая группа сейчас присматриваются друг к другу. Почти всё время рядом с вольером находятся сотрудники зоопарка. Они внимательно наблюдают за поведением пингвинов. Биологи уверены, что адаптационный период будет недолгим», — рассказали в сообществе Новосибирского зоопарка.
Взамен на пингвинов в японский зоопарк отправили трёх маленьких лисиц с большими ушами – фенеков. Как отмечают сотрудники зверинца, в неволе они размножаются очень редко. Однако в Новосибирском зоопарке удалось создать условия для того, чтобы зверьки регулярно пополняли ряды своих сородичей. Первое потомство они дали в 1980 году.
Напомним, в августе сотрудники Новосибирского зоопарка «усыновили» брошенного пингвинёнка.
Комментарии
Лента новостей
Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки
Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер
Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов
Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области
Статьи по теме
Заповедное братство
Как алтайские заповедники умудряются охранять природу...
Бомжи хвостатые
Почему в Новосибирске так сложно решить проблему бездомных жи...
Ехай на Алтай
О том, что делали российские звёзды на Алтае и что теперь делать н...
Новости по теме
Популярное