Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

фото из группы Новосибирского зоопарка «ВКонтакте»

Пингвинов Гумбольдта привезли из Японии в Новосибирский зоопарк – взамен восточный зверинец получил лисиц фенеков.

Пять пингвинов Гумбольдта привезли в Новосибирский зоопарк из детского зоопарка «Сайтама» японского города Хигасимацуяма.

Как сообщили в группе зоосада «ВКонтакте», птиц разместили в вольере с бассейном.

«Пингвины, живущие у нас несколько лет, и вновь прибывшая группа сейчас присматриваются друг к другу. Почти всё время рядом с вольером находятся сотрудники зоопарка. Они внимательно наблюдают за поведением пингвинов. Биологи уверены, что адаптационный период будет недолгим», — рассказали в сообществе Новосибирского зоопарка.

Взамен на пингвинов в японский зоопарк отправили трёх маленьких лисиц с большими ушами – фенеков. Как отмечают сотрудники зверинца, в неволе они размножаются очень редко. Однако в Новосибирском зоопарке удалось создать условия для того, чтобы зверьки регулярно пополняли ряды своих сородичей. Первое потомство они дали в 1980 году.





Напомним, в августе сотрудники Новосибирского зоопарка «усыновили» брошенного пингвинёнка.