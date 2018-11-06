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Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

Рубрика: работа

06.11.2018 10:29

фото с сайта pixabay.com

Президенту РФ Владимиру Путину направлена на утверждение дорожная карта по развитию Национальной системы квалификаций в России на период до 2024 года.

По итогам заочного заседания Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, которое состоялось 19 октября, была одобрена дорожная карта по развитию Национальной системы квалификаций в России на период до 2024 года. Её основная цель – создание необходимых условий для кадровой поддержки решения ключевых задач, определённых указом.

«Создание современного высокомобильного рынка труда, обеспеченного квалифицированными кадрами, является базовой предпосылкой успешной реализации большинства отраслевых проектов и программ», — подчёркивается в документе.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил дорожную карту на утверждение Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Экспертами были одобрены проекты новых профессиональных стандартов: «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» и «Консультант в области развития цифровых компетенций населения (цифровой куратор)».

Проект профессионального стандарта «Няня» разработан Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в целях реализации приоритетов государственной политики по поддержке материнства и детства. Его внедрение станет предпосылкой для формирования прозрачного и безопасного рынка услуг по уходу и присмотру за детьми. Для этого профильный совет по профессиональным квалификациям планирует организовать независимую оценку квалификации лиц, претендующих на работу в качестве няни. Наличие свидетельства о квалификации станет «знаком качества», гарантией, что кандидат обладает всеми необходимыми профессиональными знаниями и умениями.

Проект профессионального стандарта «Цифровой куратор» подготовлен Российским обществом «Знание», в его разработке и обсуждении участвовали ведущие российские ИТ-компании и вузы.

Цифровой куратор – новая профессия в сфере социальных услуг населению. Её возникновение связано с задачами развития цифровой экономики России. Благодаря цифровому куратору любой гражданин России, прежде всего старшего возраста, сможет получить профессиональную консультацию в вопросах, как эффективно использовать современные информационно-коммуникационные технологии в повседневной жизни: от мобильного телефона до портала «Государственные услуги».

Напомним, в сентябре выяснилось, что услуги новосибирских нянь — одни из самых доступных в России.

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