Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок

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В Новосибирской области мужчина познакомился с женщиной в соцсети, а затем убил её и катался на иномарке жертвы; преступник попался полицейским из-за мелкой оплошности.

Как установил суд, вечером 26 июня 2017 года в Бердске 34-летний Пётр Щербаков пришёл на свидание к женщине, с которой познакомился в «Одноклассниках». Однако когда они ехали на её «Тойоте Рав-4», между ними возникла ссора. Во время конфликта новоиспечённый ухажёр нанёс потерпевшей не менее пяти ударов ножом в грудь, область сердца и живот. Женщина погибла на месте от кровопотери.

После содеянного Пётр Щербаков спрятал труп в багажнике, отвёз машину подальше, а сам отправился на такси на дачу своих знакомых.

Отоспавшись, утром он поехал на машине погибшей в лес и закопал там её труп. После Пётр Щербаков избавился от явных улик: ножа и одежды потерпевшей.

«В ночь с 29.06.2017 на 30.06.2017 у дома по улице Пришвина, 2/1 Щербаков снял государственные регистрационные знаки с автомобиля "Ауди А4" и установил их на угнанный им автомобиль, чтобы беспрепятственно ездить на нём», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Преступник попался случайно. Ночью 2 июля 2017 года он не включил фары во время поездки на угнанном авто. Его оставил полицейский за административное нарушение, но Пётр Щербаков совершил очередную ошибку – начал себя агрессивно вести. Он силой закрыл дверь машины, включил заднюю скорость и прокатился по ноге правоохранителям, протащив его на двери авто 50 метров.

Адвокат и осуждённые подавали апелляционные жалобы об изменении приговора, но 6 ноября Новосибирский областной суд оставил его без изменения. Петра Щербакова признали виновным по четырём статьям УК РФ и приговорили к 14 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и три месяца.

Напомним, в августе стало известно, как томич познакомился с девушкой из Новосибирска по интернету и ограбил её на первом свидании.