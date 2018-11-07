Лента новостейПредложить новость
Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе
Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска
Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок
В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»
Американский фотограф едет в Новосибирск с уникальным проектом о русских
ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам
Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки
Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер
Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срокРубрика: проиcшествия
07.11.2018 09:01
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области мужчина познакомился с женщиной в соцсети, а затем убил её и катался на иномарке жертвы; преступник попался полицейским из-за мелкой оплошности.
Как установил суд, вечером 26 июня 2017 года в Бердске 34-летний Пётр Щербаков пришёл на свидание к женщине, с которой познакомился в «Одноклассниках». Однако когда они ехали на её «Тойоте Рав-4», между ними возникла ссора. Во время конфликта новоиспечённый ухажёр нанёс потерпевшей не менее пяти ударов ножом в грудь, область сердца и живот. Женщина погибла на месте от кровопотери.
После содеянного Пётр Щербаков спрятал труп в багажнике, отвёз машину подальше, а сам отправился на такси на дачу своих знакомых.
Отоспавшись, утром он поехал на машине погибшей в лес и закопал там её труп. После Пётр Щербаков избавился от явных улик: ножа и одежды потерпевшей.
«В ночь с 29.06.2017 на 30.06.2017 у дома по улице Пришвина, 2/1 Щербаков снял государственные регистрационные знаки с автомобиля "Ауди А4" и установил их на угнанный им автомобиль, чтобы беспрепятственно ездить на нём», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Преступник попался случайно. Ночью 2 июля 2017 года он не включил фары во время поездки на угнанном авто. Его оставил полицейский за административное нарушение, но Пётр Щербаков совершил очередную ошибку – начал себя агрессивно вести. Он силой закрыл дверь машины, включил заднюю скорость и прокатился по ноге правоохранителям, протащив его на двери авто 50 метров.
Адвокат и осуждённые подавали апелляционные жалобы об изменении приговора, но 6 ноября Новосибирский областной суд оставил его без изменения. Петра Щербакова признали виновным по четырём статьям УК РФ и приговорили к 14 годам в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и три месяца.
Напомним, в августе стало известно, как томич познакомился с девушкой из Новосибирска по интернету и ограбил её на первом свидании.
Комментарии
Лента новостей
Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе
Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска
Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок
В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»
Американский фотограф едет в Новосибирск с уникальным проектом о русских
ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам
Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки
Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер
Статьи по теме
Будущее принадлежит сентиментальным: как стать звездой Instagram
Полезные советы для тех, кто мечтает сделать свой блог в...
3G скоро уйдёт в историю
Эксперты прогнозируют ускорение развития мобильн...
Новости по теме
Популярное