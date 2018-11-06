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Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

Рубрика: общество

06.11.2018 11:50

фото с сайта pixabay.com

Конкурс красоты среди коров и лошадей пройдёт на большом сельскохозяйственном форуме в Новосибирске.

Третий Новосибирский агрофорум пройдёт в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» с 7 по 9 ноября. На нём соберутся гости из стран Европы, Белоруссии и Казахстана, а также участники из 35 российских регионов, сообщает «Клуб регионов».

Одним из самых зрелищных мероприятий станет конкурс красоты среди сельскохозяйственных животных. Жюри выберет лучших «по типу сложения» лошадей и коров. Кроме того, гости форума смогут посоревноваться в обвалке мяса и хлебопечении, а также научиться готовить блюда из фермерской продукции.

В рамках форума также состоится пленарное заседание, посвящённое развитию агропромышленного комплекса Сибири. В нём примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также главы Омской и Томской областей Александр Бурков и Сергей Жвачкин.

Помимо этого, ожидается ряд выставок, в том числе сельскохозяйственная. На одной из них будут представлены более 100 предприятий Новосибирской области.

«Завершится агрофорум награждением победителей ежегодного областного соревнования в сельхозпроизводстве и перерабатывающей промышленности. Лучшим по итогам 2018 года работникам сельского хозяйства вручат ключи от автомобилей», — рассказали на сайте «Клуба регионов».

Напомним, в сентябре новосибирские аграрии бились за урожай с разбушевавшейся стихией.

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