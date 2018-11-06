Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки
Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер
Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов
Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области
Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в НовосибирскеРубрика: общество
06.11.2018 11:50
фото с сайта pixabay.com
Конкурс красоты среди коров и лошадей пройдёт на большом сельскохозяйственном форуме в Новосибирске.
Третий Новосибирский агрофорум пройдёт в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» с 7 по 9 ноября. На нём соберутся гости из стран Европы, Белоруссии и Казахстана, а также участники из 35 российских регионов, сообщает «Клуб регионов».
Одним из самых зрелищных мероприятий станет конкурс красоты среди сельскохозяйственных животных. Жюри выберет лучших «по типу сложения» лошадей и коров. Кроме того, гости форума смогут посоревноваться в обвалке мяса и хлебопечении, а также научиться готовить блюда из фермерской продукции.
В рамках форума также состоится пленарное заседание, посвящённое развитию агропромышленного комплекса Сибири. В нём примут участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также главы Омской и Томской областей Александр Бурков и Сергей Жвачкин.
Помимо этого, ожидается ряд выставок, в том числе сельскохозяйственная. На одной из них будут представлены более 100 предприятий Новосибирской области.
«Завершится агрофорум награждением победителей ежегодного областного соревнования в сельхозпроизводстве и перерабатывающей промышленности. Лучшим по итогам 2018 года работникам сельского хозяйства вручат ключи от автомобилей», — рассказали на сайте «Клуба регионов».
Напомним, в сентябре новосибирские аграрии бились за урожай с разбушевавшейся стихией.
Комментарии
Лента новостей
Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки
Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер
Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов
Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области
Статьи по теме
Пять пьяных окуней
Из-за гибели нескольких рыб аграрное предприятие попало ...
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Посевная в убытке
Сельхозпроизводители считают перспективу сезона туманной...
Новости по теме
Популярное