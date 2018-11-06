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Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

Рубрика: общество

06.11.2018 16:15

ФОТО С САЙТА ГИБДД НСО

Экс-глава УГИБДД по Новосибирской области намерен вернуть свою должность через суд, а также получить компенсацию морального вреда.

Факт увольнения главы УГИБДД Сергея Штельмаха был официально подтверждён 29 октября. В скором времени стало известно, что в его действиях усматривают признаки преступления по статье «Превышение должностных полномочий». 

2 ноября в Центральный районный суд Новосибирска поступило исковое заявление от Сергея Штельмаха. Он намерен добиться от ГУ МВД по НСО восстановления на службе, а также денежной компенсации морального вреда.

Сегодня, 6 ноября, дело приняли к производству. Заседание пройдёт 16 ноября.

Напомним, экс-глава бердского следкома дважды добивался через суд восстановления в должности, однако в марте его вновь уволили

 

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