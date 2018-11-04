Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали продавать в Новосибирске

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Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали продавать в НовосибирскеРубрика: общество
06.11.2018 08:04
фото с сайта pixabay.com
На рынках Новосибирска рынках появилась макадамия, самый дорогой орех в мире, по доступной цене до 12000 рублей за килограмм.
Макадамию называют королём орехов и австралийским орехом. Его скорлупа настолько твёрдая, что открывать её нужно специальным ключом. Узнать экзотический орех просто — круглая тёмно-коричневая скорлупа примерно 1,5-2 см с надрезом.
«Требуйте у продавцов специальный ключ при покупке макадамии. Без него до ядра будет сложно нормально добраться, ведь скорлупа у орешка толстая и твёрдая», — рекомендуют орехоманы на профильных форумах.
Считается, что макадамия — самый питательный и полезный орех в мире. Однако они же предупреждают, что ни в коем случае нельзя давать его собакам, он для них является ядом.
Орехи содержат эфирное масло, богатое витаминами В и РР, много жиров и обладают высокой калорийностью. По вкусу макадамия напоминает фундук. Ценители рекомендуют обжаривать крупные ядра и покрывать их карамелью или шоколадом, а маленькие и дроблёные добавлять в салаты и блюда из морепродуктов или готовить из них масло. Запивать блюда из макадамии лучше всего хересом и кофе, так как эти напитки прекрасно оттеняют вкус ореха.
Калорийность у его ядер немаленькая: в 100 граммах содержится не менее 700 ккал, однако орех прекрасно регулирует жировой обмен и тем самым способствует похудению.
Напомним, в июне ассорти из орехов и наркотиков пытались пронести в новосибирскую колонию.
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