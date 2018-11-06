Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСО

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Снегопады вынуждают дорожников работать круглыми сутками в НСОРубрика: общество
06.11.2018 13:22
фото с сайта pixabay.com
Большое количество осадков и перепады температур в Новосибирской области не дают отдыха сотрудникам дорожных служб: уже третьи сутки они трудятся без перерыва.
В минувшие выходные шёл мокрый снег с дождём, а также были постоянные перепады температур. Сегодня, 6 ноября, ситуация также не улучшилась. Всё это приводит к тому, что дорожные службы вынуждены третьи сутки безостановочно чистить трассы. Об этом Сиб.фм сообщил «Новосибирскавтодор», который отвечает за содержание 800 километров федеральных трасс и почти десяти тысяч километров автодорог.
Также для уборки пришлось увеличить количество техники в два раза – то есть до 1200 единиц. А объём потраченных противогололёдных материалов уже в три раза превысил норму.
«Работа техники организована в круглосуточном, посменном режиме. Самая напряжённая ситуация сложилась в Новосибирском, Мошковском, Искитимском, Черепановском и Тогучинском районах. За минувшие выходные на обработку дорог израсходовано около 1,5 тысячи тонн противогололёдных материалов, что в три раза превышает обычную норму для этого сезона. Была организована патрульная очистка автодорог, а также очистка катафотов барьерных ограждений и дорожных знаков от налипшего снега», — рассказал руководитель диспетчерской службы Андрей Берестенко.
Напомним, в ноябре синоптики рассказали, что Новосибирск накроют снежные метели.
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