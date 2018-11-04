Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

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Возгорание произошло в здании на улице Космическая, 21/1 Государственного технического университета в Новосибирске в одном из подсобных помещений.

Из-за угрозы жизни новосибирские пожарные эвакуировали из корпуса около 100 человек.

«Пока, по предварительным данным, без пострадавших. В 7 общежитии хулиганы подожгли дверь. Студентам уже разрешили вернуться в здание», — сообщил пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на место выехало несколько пожарных машин. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

К настоящему времени пожар ликвидирован.

Напомним, в октябре МЧС по Новосибирской области рассказало, как прогреть жильё и не стать очередной жертвой пожара.