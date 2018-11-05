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Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

Рубрика: проиcшествия

06.11.2018 17:45

ФОТО СИБ.ФМ

Житель Новосибирска девять раз разрядил карабин «Сайга» по толпе – четыре человека пострадали, один скончался в больнице. 

В Новосибирске суд вынес приговор по убийству 13-летней давности в кафе «Аквариум» в Первомайском сквере. В апреле 2005 года между двумя компаниями произошёл конфликт — один из мужчин назвал девушку за соседним столиком «мымрой». Около 20 горячих парней, по десять с каждой стороны, вышли на улицу. Во время словесной перепалки, когда стороны пытались ответить на риторический вопрос «А ты кто такой?», раздались выстрелы. Оказалось, что к этому времени одна из девушек сбегала домой и принесла карабин «Сайга», отдав его Алексею С. Мужчина открыл прицельную стрельбу по оппонентам. Трое упали на грязный весенний снег, четвёртого стрелок ударил по голове торцом ствола — удар оказался смертельным. После разборки все клиенты «Аквариума» бросились врассыпную, а участники конфликта скрылись на автомобилях. На месте преступления было обнаружено девять стреляных гильз.

По факту разборки у «Аквариума» было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Дело поручили следователям первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР. Однако поймать убийцу по горячим следам не получилось. Его нашли только через 12 лет на юге России. Убийца сменил имя и жил в Краснодаре с новой семьёй.

«В январе 2017 года оперативные сотрудники задержали обвиняемого в Краснодарском крае под другой фамилией и доставили в Новосибирск. Вину мужчина не признал. Он заявил, что оборонялся от напавших на него людей», — сообщил представитель прокуратуры области Дмитрий Лямкин.

«Свой поступок следователю мужчина объяснил тем, что таким образом заступился за свою девушку, которой компания молодых людей, отдыхавших в кафе за соседним столиком, стала оказывать непристойные знаки внимания, а затем оскорбили», — добавили в региональном СКР.

Сегодня, 6 ноября, Центральный районный суд Новосибирска вынес Алексею С. приговор. Он признан виновным сразу по трём статьям УК РФ. Приговор - десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в августе суд Железнодорожного района вынес приговор 23-летнему Игорю Рябошапко за стрельбу в клубе «Чарли», которую он устроил 25 ноября 2017 года, — тогда пострадали три человека: охранник и два посетителя.

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