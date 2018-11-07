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Стужа и гололёд одолеют новосибирцев на «короткой» неделе

Рубрика: общество

07.11.2018 06:01

фото с сайта pixabay.com

Неделя после ноябрьских праздников ознаменуется резким похолоданием, рассказали новосибирские синоптики.

В ближайшие дни в Новосибирске ожидается похолодание, сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. Местами температура воздуха опустится до -15…-17 градусов, а северный ветер достигнет 24 метров в секунду.

«Ожидается ухудшение погодных условий, связанных со смещением циклона по центральным районам Томской области. Тепло с центральных и восточных районов Новосибирской области быстро сместится на юго-восток Западной Сибири. Ещё 6 ноября холодная воздушная масса передвинулась на север, северо-запад области и сместилась на большую часть территории области, что привело к резкому похолоданию», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.

В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили об опасных условиях на дорогах – ожидаются гололёд, снежные заносы, а также слабая видимость из-за метели.

В среду, 7 ноября, будет облачно, с прояснениями, пройдёт небольшой снег. При прояснениях ожидаются изморозь и туманы, а на дорогах – снежные заносы и гололедица. Ветер юго-западный, ночью 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду, днём 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду. Ночью -5…-10, при прояснениях до -15 градусов, днём 0…-5.

В четверг, 8 ноября, пройдут небольшие метели и мокрый снег. Ветер западный, ночью 5-10, местами порывы до 17 метров в секунду, днём 9-14, местами порывы до 24 метров в секунду. Ночью -3…-8, местами до -13 градусов, днём -2…+3.

9 ноября, в пятницу, похолодает. Ветер северный, ночью 10-15, местами порывы до 24 метров в секунду, днём 7-12, местами порывы до 20 метров в секунду. Ночью ожидается -8…-13, при прояснениях до -21, по югу -2…-7 градусов. Днём -2…-7, местами до -17. Ожидаются снег и метели.

Напомним, новосибирские синоптики предупредили о морозах в ноябре.

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