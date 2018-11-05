Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

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Рубрика: недвижимость

06.11.2018 16:46

фото с сайта pixabay.com

Объекты индивидуального жилищного строительства, возведённые без разрешения на строительство на земельных участках в границах населённого пункта, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства ещё можно успеть узаконить.

До 1 марта 2019 года закон позволяет оформить самовольно возведённые объекты без разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Застройщику достаточно уведомить о планируемом строительстве или реконструкции объекта орган исполнительной власти или орган местного самоуправления по месту нахождения объекта строительства. В уведомлении должны быть указаны параметры объекта.

«Орган местного самоуправления, рассмотрев полученную информацию застройщика, направляет ему уведомление о соответствии параметров объекта – это и будет согласованием строительства или реконструкции объекта, что дает застройщику право осуществлять строительство или реконструкцию объекта в течение 10 лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве», — уточнили в Росреестре.

Застройщику также необходимо уведомить орган местного самоуправления об окончании строительства или реконструкции объекта, приложив технический план объекта.

Орган местного самоуправления в течение семи дней с момента поступления от застройщика уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта направляет в электронном виде в Управление Росреестра заявление о государственном кадастровом учёте и регистрации прав, а также прилагаемые к нему документы.

Такая практика стала возможной благодаря Федеральному закону от 03.08.2018 № 340-ФЗ, который внёс изменения в Градостроительный кодекс в части порядка легализации самовольных построек – индивидуальных жилых домов – без обращения в суд. Однако указанный порядок действует только до 1 марта 2019 года.

«После 1 марта 2019 года узаконить самовольную постройку можно будет только в судебном порядке», — подчеркнули в Росреестре.

Напомним, осенью Госдума в окончательном чтении приняла закон, направленный на защиту дольщиков.

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