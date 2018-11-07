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В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»Рубрика: афиша, искусство
07.11.2018 08:01
фото предоставил Новосибирский государственный краеведческий музей
В Новосибирске откроется выставка, посвящённая материальной и духовной культуре казахского народа.
8 ноября на втором этаже Новосибирского государственного краеведческого музея (Красный проспект, 23) откроется выставка «Наследие великой степи». Они продлится до 9 декабря в рамках фестиваля «Дни казахской культуры».
Гостям выставки представят археологическую и этнографическую коллекции Павлодарского областного историко-краеведческого музея. В частности, например, можно будет увидеть музыкальные инструменты, национальную одежду и предметы быта казахского народа с древних времён до наших дней.
«Отдельный блок выставки посвящён работам известного фотографа, историка, основателя Павлодарского областного историко-краеведческого музея Дмитрия Багаева. В его фотографиях отражены значимые исторические и культурные события региона, жизнь города Павлодара в разное время. На выставке представлено 27 авторских фотографий, выполненных в первой половине XX века», — сообщили в краеведческом музее.
Напомним, в октябре в Новосибирске открылась выставка художника из Санкт-Петербурга Юрия Лукшина.
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