Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

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Внимательным новосибирцам дарят деньги от радиоРубрика: общество
06.11.2018 12:03
фото предоставило «Выбери радио»
Впервые в Новосибирске в эфире Ретро FM 97.0 можно выиграть наличные деньги.
В ноябре стартовала новая акция под названием «Лёгкие деньги». Каждый день разыгрывается одна тысяча рублей.
Чтобы получить приз дня от любимой радиостанции, нужно внимательно слушать «Феличиту» ежедневно с 18:00 до 19:00, дозвониться в прямой эфир после приглашения ведущего и угадать, какая из трёх предложенных песен звучала в текущем часе. Если участнику удаётся справиться с заданием, то он получает тысячу рублей наличными, если нет — тысяча прибавляется к призовому фонду следующего дня.
Успеть забрать свои «Лёгкие деньги» горожане могут до конца ноября.
Подробности на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru и по телефону +7 (383) 362-07-67.
Генеральный партнёр акции — интернет-магазин «Радиотехника».
Партнёр — гипермаркет низких цен «Маяк». «Маяк» делает упор на низкой стоимости, здесь нет акций — только доступные цены. Удобно покупать на неделю. Адреса: улица Волочаевская 57/1, улица Сибиряков-Гвардейцев 47.
Напомним, в сентябре «Комиссар», «Технология» и «Размер Project» выступили на «Вечеринке Ретро FM».
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