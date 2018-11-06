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Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

Рубрика: общество

06.11.2018 12:03

фото предоставило «Выбери радио»

Впервые в Новосибирске в эфире Ретро FM 97.0 можно выиграть наличные деньги.

В ноябре стартовала новая акция под названием «Лёгкие деньги». Каждый день разыгрывается одна тысяча рублей.

Чтобы получить приз дня от любимой радиостанции, нужно внимательно слушать «Феличиту» ежедневно с 18:00 до 19:00, дозвониться в прямой эфир после приглашения ведущего и угадать, какая из трёх предложенных песен звучала в текущем часе. Если участнику удаётся справиться с заданием, то он получает тысячу рублей наличными, если нет — тысяча прибавляется к призовому фонду следующего дня.

Успеть забрать свои «Лёгкие деньги» горожане могут до конца ноября. 

Подробности на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru и по телефону +7 (383) 362-07-67.

Генеральный партнёр акции — интернет-магазин «Радиотехника».

Партнёр — гипермаркет низких цен «Маяк». «Маяк» делает упор на низкой стоимости, здесь нет акций — только доступные цены. Удобно покупать на неделю. Адреса: улица Волочаевская 57/1, улица Сибиряков-Гвардейцев 47.

Напомним, в сентябре «Комиссар», «Технология» и «Размер Project» выступили на «Вечеринке Ретро FM».

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Лента новостей

Предложить новость

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

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Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

сегодня 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Внимательным новосибирцам дарят деньги от радио

сегодня 12:03 Общество 0 Коммент.

Конкурс коровьей красоты пройдёт на форуме в Новосибирске

сегодня 11:50 Общество 0 Коммент.

К дорогим «легковушкам» новосибирцев применён максимальный коэффициент налога

сегодня 11:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирские военные выступили против Сталина у Дома офицеров

сегодня 10:48 Политика 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк обменял лисиц с большими ушами на экзотических пингвинов

сегодня 10:43 Общество 0 Коммент.

Четыре миллиона рублей забрали у инкассатора под Новосибирском

сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

Няням начнут выдавать свидетельства о квалификации

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Странный пожар в НГТУ чудом обошёлся без трупов

сегодня 07:04 Общество 0 Коммент.

30 миллиардов рублей задолжали новосибирцы по налогам

вчера 13:48 Общество 0 Коммент.

Воробья серьёзно наказали за грубость против «автомобилиста»

вчера 13:30 Общество 0 Коммент.

В Новосибирск идёт затяжная агрессивная буря

вчера 12:12 Общество 0 Коммент.

Велосипедиста сбила насмерть «Тойота» в Карасуке Новосибирской области

вчера 11:50 Общество 0 Коммент.

Два ребёнка погибли в страшном пожаре под Новосибирском

вчера 10:53 Общество 0 Коммент.

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