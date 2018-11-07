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ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам

Рубрика: недвижимость

07.11.2018 05:06

фото с сайта pixabay.com

ДОМ.РФ и Банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках запуска механизма гарантирования по целевым кредитам застройщикам.

Механизм гарантирования разрабатывается в соответствии с «дорожной картой» по поэтапному замещению в течение трёх лет средств граждан в жилищное строительство банковским кредитованием и иными формами финансирования (утверждена Правительством Российской Федерации 21 декабря 2017 года).

В работе над механизмом принимают участие крупнейшие банки – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. В частности, тестируются предложенные ДОМ.РФ требования не только к застройщикам и проектам, но и к банковским условиям кредитования и процедурам сопровождения проектов. По кредитам, обеспеченным механизмом, Банк России утвердил применение пониженного коэффициента «риск-вес» в размере 20 %. Это даст возможность банкам снизить потребности в капитале для проектного финансирования более чем в пять раз и кратно увеличить объём кредитования жилищного строительства. При этом ДОМ.РФ будет тщательно оценивать риски каждого проекта.

Провести первые пилотные сделки по гарантированию кредитов застройщикам планируется в первом полугодии 2019 года.

Сегодня объем банковских средств в жилищном строительстве составляет около 600 миллиардов рублей, 3,7 триллиона рублей – средства дольщиков. Кредитовать застройщиков уполномочены 58 банков. К 2024 году, по оценкам ДОМ.РФ, потребность застройщиков в банковском финансировании вырастет до 6,4 трлн рублей, в 10 раз по сравнению с текущим уровнем банковского финансирования.

«В рабочую группу по запуску механизма гарантирования кредитов застройщикам входят банки, на долю которых приходится более 50 % кредитования жилищного строительства. Сотрудничество в рамках реализации механизма с одним из лидеров рынка – банком ВТБ – лишний раз подчёркивает заинтересованность банковской системы в целом увеличивать объём финансирования застройщиков. Ожидаемый спрос на гарантирование на горизонте 2019-2021 годов, по нашим оценкам, превышает 2 трлн рублей, и своевременное масштабирование механизма позволит успешно осуществить переход к новой модели финансирования отрасли», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.

«Соглашение между ВТБ и ДОМ.РФ призвано способствовать формированию эффективного механизма государственной поддержки девелоперов, который позволит снизить и риски кредиторов, и при этом будет удобным инструментом для застройщиков. Мы надеемся, что совместная работа с ДОМ.РФ позволит создать именно такой работоспособный механизм», – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Напомним, тысячам новосибирских дольщиков окажут поддержку власти НСО.

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