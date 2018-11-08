Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

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Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском краеРубрика: наука
08.11.2018 09:01
фото с сайта pixabay.com
В Бийском технологическом институте будут готовить специалистов в области робототехники.
По новым направлениям бакалавриата «Мехатроника и робототехника» в Алтайском крае начнут обучать с 2019 года.
«Спектр профессий, которые может выбрать выпускник, разнообразен: инженер-конструктор, проектировщик промышленной робототехники, агрокибернетик и другие», — сообщил пресс-центр правительства Алтайского края.
Выпускники этих направлений востребованы на оборонных, фармацевтических, аграрных и прочих направлениях. Ведь там используются сложные роботизированные системы.
Напомним, в июле новосибирцы изобрели 3D-очки для управления роботами.
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Лента новостей
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