Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

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В Бийском технологическом институте будут готовить специалистов в области робототехники.

По новым направлениям бакалавриата «Мехатроника и робототехника» в Алтайском крае начнут обучать с 2019 года.

«Спектр профессий, которые может выбрать выпускник, разнообразен: инженер-конструктор, проектировщик промышленной робототехники, агрокибернетик и другие», — сообщил пресс-центр правительства Алтайского края.

Выпускники этих направлений востребованы на оборонных, фармацевтических, аграрных и прочих направлениях. Ведь там используются сложные роботизированные системы.

Напомним, в июле новосибирцы изобрели 3D-очки для управления роботами.