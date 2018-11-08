Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

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Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористовРубрика: проиcшествия
08.11.2018 04:08
скриншот с YouTube
По результатам проведения исследования мочи, у двух обитателей колонии особого режима были установлены признаки употребления каннабиса.
В Новосибирской области прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверил колонию № 13, расположенную в селе Раисино Убинского района. Эта колония — единственное учреждение подобного типа в регионе. Здесь отбывают наказание самые опасные маньяки и террористы со всей России.
«Проверка проводилась с привлечением врачей с целью выявления фактов употребления наркотических и психотропных веществ. Было проведено освидетельствование на состояние опьянения 129 осуждённых», — сообщил представитель прокуратуры региона Дмитрий Лямкин.
По результатам проведения исследования, у двух осуждённых обнаружены признаки употребления каннабиса. Руководству исправительного учреждения прокурор внёс представление об устранении нарушений закона, а в отношении самих сидельцев будет возбуждено уголовное дело.
Ранее над колонией особого режима ИК-13 был перехвачен квадрокоптер. С помощью него неизвестные пытались передать зэкам запрещённые предметы.
«Неизвестный злоумышленник управлял летательным аппаратом на значительном расстоянии от колонии. Увы, заметив приближение сотрудников учреждения, он бросил управление и скрылся на машине. Это был первый подобный случай применения беспилотника в регионе, и, видимо, не последний», — сообщили в областном ГУФСИН.
Напомним, в октябре стали известны зарплаты российских заключённых.
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