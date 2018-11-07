Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

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Новосибирцам начали предлагать «прибыльный» бизнес на новогодних каникулах почти задаром; Сиб.фм сделал обзор самых популярных предложений.

Дед-трансформер

Классический вид новогоднего заработка – поздравление деда Мороза и Снегурочки. Так, на «Авито» предлагают купить готовый бизнес всего за 5 тысяч рублей. Схема работы довольно простая: у вас заказывают аниматоров, вы отправляете актёров и получаете прибыль. Продавец уверяет, что уже шесть лет успешно реализует этот проект. Покупателю он передаст сайт, инструкции по рекламу и найме, группы в соцсетях и ещё многое другое, необходимое для дела. Доход автор объявления обещает в 100 тысяч рублей за две недели.

Другой же продавец на сайте предлагает не заморачиваться с выездами на дом, и купить франшизу именных видеопоздравлений за 2,5 тысячи рублей. По сути, это изготовление и продажа дисков с различными мультиками и играми, куда можно встроить любое детское имя, а также интерактивных открыток.

Количество же актёров, предлагающих услуги, даже не счесть. Они предлагают как классическое представление со сладким подарком, так и квесты, фокусы, дискотеку и даже спецэффекты. Есть среди обычных дедов Морозов и трансформер Бамблби с бородой и мешком подарков. Большинство актёров готово приехать и в школу, и на работу, и домой. Забавно, что у некоторых в программу праздника входит «слушание стихотворения». В среднем цена варьируется от 1000 до 3000 рублей. Тем же, кто только планирует влиться в этот бизнес, предлагают арендовать костюмы за 5 тысяч рублей.

Ёлочка

Другое вечное – это, конечно, продажа ёлок. Например, на «Юле» новосибирцам предложили купить целый базар за 120 тысяч рублей. В комплект входят торговая точка, баннеры, 300 пихт и склад. Продавец обещает окупаемость в 200 % за две недели.

Или же можно проявить заботу об окружающей среде и приобрести бизнес по продаже и доставке искусственных ёлок за 35 тысяч рублей. Автор объявления предоставит клиентов и контакты поставщиков. Чистая прибыль, по его словам, составит 200-400 тысяч рублей.

Сами же ёлочки продают на сайтах объявлений в пределах примерно от 300 до 5000 рублей – не слабый разброс, так скажем. Особенно богат ассортимент искусственных деревьев — можно выбрать желаемый размер, цвет и украшения. Также для любителей западных традиций есть объявления о продаже рождественских венков в среднем по 1000 рублей.

Напомним, в ноябре франшизу по продаже необычного картофельного фастфуда предложили купить новосибирцам.