Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

фото предоставило «Выбери радио»

Европа Плюс совместно с командой автобусных туров FOX TOUR запустила проект для любителей покататься на сноуборде и горных лыжах — «Snow Тур».

Главный приз проекта — путёвка на двоих с проездом и проживанием на три дня на горнолыжный курорт Шерегеш.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо позвонить в PlayBox по телефону (383) 362-07-72, выполнить задание ведущего и стать финалистом.

Один раз в месяц на развлекательной программе в Открытой студии Европы Плюс в ТРЦ «Аура» будут проходить финальные розыгрыши «Snow Тура», где и будут определены победители проекта. Ежемесячно обладателями главного приза смогут стать четыре человека.

Отправиться в один из самых популярных горнолыжных центров Сибири в компании радиостанции № 1 в России и команды FOX TOUR можно будет до конца февраля 2019 года.

Подробности в официальной группе во «ВКонтакте» https://vk.com/europaplusnsk.

Партнёры проекта: сеть розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru и сеть автокомплексов «Реактор».

Напомним, в сентябре Европа Плюс определила самого быстрого любителя фастфуда в Новосибирске.