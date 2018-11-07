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Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

Рубрика: общество

07.11.2018 16:49

фото предоставило «Выбери радио»

Европа Плюс совместно с командой автобусных туров FOX TOUR запустила проект для любителей покататься на сноуборде и горных лыжах — «Snow Тур».

Главный приз проекта — путёвка на двоих с проездом и проживанием на три дня на горнолыжный курорт Шерегеш. 

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо позвонить в PlayBox по телефону (383) 362-07-72, выполнить задание ведущего и стать финалистом. 

Один раз в месяц на развлекательной программе в Открытой студии Европы Плюс в ТРЦ «Аура» будут проходить финальные розыгрыши «Snow Тура», где и будут определены победители проекта. Ежемесячно обладателями главного приза смогут стать четыре человека. 

Отправиться в один из самых популярных горнолыжных центров Сибири в компании радиостанции № 1 в России и команды FOX TOUR можно будет до конца февраля 2019 года.

Подробности в официальной группе во «ВКонтакте»  https://vk.com/europaplusnsk.

Партнёры проекта: сеть розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru и сеть автокомплексов «Реактор».

Напомним, в сентябре Европа Плюс определила самого быстрого любителя фастфуда в Новосибирске.

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Лента новостей

Предложить новость

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

сегодня 17:58 Хроника 0 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

сегодня 17:06 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

сегодня 14:49 Бизнес 0 Коммент.

Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

сегодня 12:32 Политика 0 Коммент.

Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

сегодня 11:44 Афиша 0 Коммент.

Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

сегодня 11:23 Woman 0 Коммент.

Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска

сегодня 10:27 Работа 0 Коммент.

Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Стужа и гололёд одолеют новосибирцев на «короткой» неделе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам

сегодня 05:06 Недвижимость 0 Коммент.

Реформирование ОСАГО поможет повысить безопасность такси

сегодня 04:07 Авто 0 Коммент.

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

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