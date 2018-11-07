Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

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Европа Плюс дарит уикенд в ШерегешеРубрика: общество
07.11.2018 16:49
фото предоставило «Выбери радио»
Европа Плюс совместно с командой автобусных туров FOX TOUR запустила проект для любителей покататься на сноуборде и горных лыжах — «Snow Тур».
Главный приз проекта — путёвка на двоих с проездом и проживанием на три дня на горнолыжный курорт Шерегеш.
Для того, чтобы стать участником розыгрыша, необходимо позвонить в PlayBox по телефону (383) 362-07-72, выполнить задание ведущего и стать финалистом.
Один раз в месяц на развлекательной программе в Открытой студии Европы Плюс в ТРЦ «Аура» будут проходить финальные розыгрыши «Snow Тура», где и будут определены победители проекта. Ежемесячно обладателями главного приза смогут стать четыре человека.
Отправиться в один из самых популярных горнолыжных центров Сибири в компании радиостанции № 1 в России и команды FOX TOUR можно будет до конца февраля 2019 года.
Подробности в официальной группе во «ВКонтакте» https://vk.com/europaplusnsk.
Партнёры проекта: сеть розничных салонов бытовой техники и электроники RBT.ru и сеть автокомплексов «Реактор».
Напомним, в сентябре Европа Плюс определила самого быстрого любителя фастфуда в Новосибирске.
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Лента новостей
Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»
Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе
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