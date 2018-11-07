Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

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Внук президента Федерации хоккея России собирается в Новосибирск – именно там он продолжит свою спортивную карьеру.

22-летний голкипер рижского «Динамо» Максим Третьяк переходит в ХК «Сибирь». Об этом сообщил «Чемпионат». Также известно, что он приходит на место Эдуарда Рейзвиха.

В текущем чемпионате Максим Третьяк сыграл лишь в одном матче. В гостевой игре в Новосибирске на лёд он выходил в качестве замены и пропустил две шайбы.

«27-летний Рейзвих числится в новосибирском клубе с сезона-2017/18. За два года воспитанник "Авангарда" провёл один официальный матч. Эдуард является чемпионом МХЛ 2012 года в составе "Омских Ястребов"», — отметили в издании.

Напомним, в ноябре защитника «Сибири» Павла Воробья удалили до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом».