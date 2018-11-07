6 баллов
-4
65.99 75.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

сегодня 14:49 Бизнес 0 Коммент.

Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

сегодня 12:32 Политика 0 Коммент.

Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

сегодня 11:44 Афиша 0 Коммент.

Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

сегодня 11:23 Woman 0 Коммент.

Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска

сегодня 10:27 Работа 0 Коммент.

Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Стужа и гололёд одолеют новосибирцев на «короткой» неделе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам

сегодня 05:06 Недвижимость 0 Коммент.

Реформирование ОСАГО поможет повысить безопасность такси

сегодня 04:07 Авто 0 Коммент.

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Десять новых имён для Толмачёво придумали новосибирцы

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

Рубрика: афиша

07.11.2018 11:44

фото предоставили организаторы «Кубка Дружбы»

В Новосибирске пройдёт международный турнир по единоборствам между российскими и сербскими спортсменами; в числе приглашённых гостей оказались именитые спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

Некоммерческое Партнёрство «Союз Ветеранов Спорта» представляет ежегодный международный турнир по смешанным единоборствам «Кубок Дружбы», который пройдёт 24 ноября 2018 года в ЛДС «Сибирь». 

В состязаниях встретятся сборные команды России и Сербии. Капитанами команд выступят: от сборной России — двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе Роман Власов; со стороны Сербии — многократная чемпионка Европы и мира, победитель и призёр Олимпийских игр Ясна Шекарич.

«В качестве почётных гостей на прошедших турнирах присутствовали звёзды спорта и известные деятели культуры: Фёдор Емельяненко, Николай Валуев, Александр Шлеменко, Александр Иншаков, Хабиб Нурмагомедов, Хасан Бароев, Александр Карелин, Михаил Алоян, Алексей Тищенко, Алексей Немов, Наталья Рагозина, Михаил Пореченков и Оскар Кучера, которые вновь приглашены на спортивный праздник», — сообщили организаторы.

Зрителей ждут 12 бескомпромиссных поединков, представлять которые будет неизменный ринг-анонсер «Кубка Дружбы», мастер церемоний крупнейших международных турниров, заслуженный работник культуры России Александр Загорский.

В главном бою вечера по правилам MMA сойдутся грозный бразилец Адриано «Скала» Балби и один из лучших российских средневесов, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо Вячеслав «Сокрушительный русский» Василевский. 

Опытный тридцативосьмилетний Адриано за свою карьеру провёл девятнадцать официальных профессиональных боёв, одержал 16 побед, из которых 5 решением и 11 нокаутом. 

Тридцатилетний Вячеслав Василевский уже провёл 38 боёв, победил в 32, 10 побед одержал сдачей соперника, 10 — решением, нокаутировал 12 соперников. Вячеслав хорошо известен по выступлениям в лучших промоушенах мира.

Перед выходом на ринг главных героев вечера пройдёт матчевая встреча сборных команд России и Сербии, в рамках которой состоятся поединки чемпионов мира и Европы — лучших представителей своих стран в девяти видах боевых искусств: бокс, вольная борьба, кикбоксинг, дзюдо, тхэквондо, греко-римская борьба, грэпплинг, карате-киокушинкай и ММА. 

«Кубок дружбы» состоится 24 ноября 2018 года в ЛДС «Сибирь» (улица Богдана Хмельницкого, 23), начало в 15:30.

Желающие увидеть главное событие года в мире боевых искусств могут приобрести билеты в кассах ЛДС и на сайте www.kassir.ru.

Цена билетов: 200–1700 рублей.

Подробнее на сайте: svsmma.ru.

Напомним, в октябре новосибирский борец надел папаху и поддержал Хабиба Нурмагомедова.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

сегодня 14:49 Бизнес 0 Коммент.

Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

сегодня 12:32 Политика 0 Коммент.

Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

сегодня 11:44 Афиша 0 Коммент.

Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

сегодня 11:23 Woman 0 Коммент.

Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска

сегодня 10:27 Работа 0 Коммент.

Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Стужа и гололёд одолеют новосибирцев на «короткой» неделе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам

сегодня 05:06 Недвижимость 0 Коммент.

Реформирование ОСАГО поможет повысить безопасность такси

сегодня 04:07 Авто 0 Коммент.

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Десять новых имён для Толмачёво придумали новосибирцы

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее
Image
31.08.2018

Чуть-чуть до 90

Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...

Читать далее
Image
17.08.2018

Давно не пользуюсь навигаторами

В Новосибирске определили лучше...

Читать далее

Новости по теме

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь» сегодня 15:01 Сибиряк отметил праздники выходом в Обское море на парусной доске вчера 13:15 Воробья серьёзно наказали за грубость против «автомобилиста» 05.11.2018 Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска 31.10.2018

Популярное

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьб...

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

Image

Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину...