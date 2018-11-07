Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

фото предоставили организаторы «Кубка Дружбы»

В Новосибирске пройдёт международный турнир по единоборствам между российскими и сербскими спортсменами; в числе приглашённых гостей оказались именитые спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

Некоммерческое Партнёрство «Союз Ветеранов Спорта» представляет ежегодный международный турнир по смешанным единоборствам «Кубок Дружбы», который пройдёт 24 ноября 2018 года в ЛДС «Сибирь».

В состязаниях встретятся сборные команды России и Сербии. Капитанами команд выступят: от сборной России — двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России по греко-римской борьбе Роман Власов; со стороны Сербии — многократная чемпионка Европы и мира, победитель и призёр Олимпийских игр Ясна Шекарич.

«В качестве почётных гостей на прошедших турнирах присутствовали звёзды спорта и известные деятели культуры: Фёдор Емельяненко, Николай Валуев, Александр Шлеменко, Александр Иншаков, Хабиб Нурмагомедов, Хасан Бароев, Александр Карелин, Михаил Алоян, Алексей Тищенко, Алексей Немов, Наталья Рагозина, Михаил Пореченков и Оскар Кучера, которые вновь приглашены на спортивный праздник», — сообщили организаторы.

Зрителей ждут 12 бескомпромиссных поединков, представлять которые будет неизменный ринг-анонсер «Кубка Дружбы», мастер церемоний крупнейших международных турниров, заслуженный работник культуры России Александр Загорский.

В главном бою вечера по правилам MMA сойдутся грозный бразилец Адриано «Скала» Балби и один из лучших российских средневесов, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо Вячеслав «Сокрушительный русский» Василевский.

Опытный тридцативосьмилетний Адриано за свою карьеру провёл девятнадцать официальных профессиональных боёв, одержал 16 побед, из которых 5 решением и 11 нокаутом.

Тридцатилетний Вячеслав Василевский уже провёл 38 боёв, победил в 32, 10 побед одержал сдачей соперника, 10 — решением, нокаутировал 12 соперников. Вячеслав хорошо известен по выступлениям в лучших промоушенах мира.

Перед выходом на ринг главных героев вечера пройдёт матчевая встреча сборных команд России и Сербии, в рамках которой состоятся поединки чемпионов мира и Европы — лучших представителей своих стран в девяти видах боевых искусств: бокс, вольная борьба, кикбоксинг, дзюдо, тхэквондо, греко-римская борьба, грэпплинг, карате-киокушинкай и ММА.

«Кубок дружбы» состоится 24 ноября 2018 года в ЛДС «Сибирь» (улица Богдана Хмельницкого, 23), начало в 15:30.

Желающие увидеть главное событие года в мире боевых искусств могут приобрести билеты в кассах ЛДС и на сайте www.kassir.ru.

Цена билетов: 200–1700 рублей.

Подробнее на сайте: svsmma.ru.

Напомним, в октябре новосибирский борец надел папаху и поддержал Хабиба Нурмагомедова.