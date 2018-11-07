Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

фото предоставила Кира Иноземцева

Конкурс «Девушка Сиб.фм – октябрь» завершился и мы рады объявить нашу очаровательную победительницу – Киру Иноземцеву; мы поздравляем её с победой.

Голосование проходило в нашей группе в соцсети «ВКонтакте», всего в нём приняло участие около 1 300 человек. За статус «Девушка Сиб.фм» боролись семь девушек. Условие участия было простым: прислать нам на сайт свою фотографию и небольшую фразу о себе и осени. По итогу победила Кира Иноземцева, набрав свыше 500 голосов.

Мы благодарим всех девушек за участие, а пользователей за активное голосование.