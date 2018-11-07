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Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

Рубрика: woman

07.11.2018 11:23

фото предоставила Кира Иноземцева

Конкурс «Девушка Сиб.фм – октябрь» завершился и мы рады объявить нашу очаровательную победительницу – Киру Иноземцеву; мы поздравляем её с победой. 

Голосование проходило в нашей группе в соцсети «ВКонтакте», всего в нём приняло участие около 1 300 человек. За статус «Девушка Сиб.фм» боролись семь девушек. Условие участия было простым: прислать нам на сайт свою фотографию и небольшую фразу о себе и осени. По итогу победила Кира Иноземцева, набрав свыше 500 голосов.

Мы благодарим всех девушек за участие, а пользователей за активное голосование. 

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Лента новостей

Предложить новость

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

сегодня 14:49 Бизнес 0 Коммент.

Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

сегодня 12:32 Политика 0 Коммент.

Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

сегодня 11:44 Афиша 0 Коммент.

Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

сегодня 11:23 Woman 0 Коммент.

Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска

сегодня 10:27 Работа 0 Коммент.

Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Стужа и гололёд одолеют новосибирцев на «короткой» неделе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам

сегодня 05:06 Недвижимость 0 Коммент.

Реформирование ОСАГО поможет повысить безопасность такси

сегодня 04:07 Авто 0 Коммент.

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Штельмах после увольнения подал в суд на МВД по НСО

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Лечить варикоз за полчаса будет единственный в Новосибирске радиальный лазер

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Десять новых имён для Толмачёво придумали новосибирцы

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

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