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Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»Рубрика: woman
07.11.2018 11:23
фото предоставила Кира Иноземцева
Конкурс «Девушка Сиб.фм – октябрь» завершился и мы рады объявить нашу очаровательную победительницу – Киру Иноземцеву; мы поздравляем её с победой.
Голосование проходило в нашей группе в соцсети «ВКонтакте», всего в нём приняло участие около 1 300 человек. За статус «Девушка Сиб.фм» боролись семь девушек. Условие участия было простым: прислать нам на сайт свою фотографию и небольшую фразу о себе и осени. По итогу победила Кира Иноземцева, набрав свыше 500 голосов.
Мы благодарим всех девушек за участие, а пользователей за активное голосование.
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Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»
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