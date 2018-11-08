Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

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Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублейРубрика: общество
08.11.2018 08:01
фото с сайта pixabay.com
Житель Новосибирска не торопился отдавать долг, пока ему не пришлось полететь в другую страну по работе.
Мужчина взял в долг у знакомого 2,6 миллиона рублей, однако деньги он не возвращал, пока за него не взялись судебные приставы. Решением суда ему вынесли ряд ограничений, в том числе выезда за пределы страны. Это и стало решающим моментом для должника.
Уже через пару дней мужчина полностью оплатил долг и сумму исполнительского сбора за неоплату долга размером в 182 тысячи рублей.
«Как оказалось, гражданину просто срочно нужно было выехать за границу по работе. Ограничение на выезд за пределы РФ с гражданина было снято и мужчина, покинув список должников, смог спокойно покинуть пределы Российской Федерации», — сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.
Напомним, в октябре новосибирские приставы поймали должника, который притворился котом.
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