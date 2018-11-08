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Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

Рубрика: общество

08.11.2018 08:01

фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирска не торопился отдавать долг, пока ему не пришлось полететь в другую страну по работе.

Мужчина взял в долг у знакомого 2,6 миллиона рублей, однако деньги он не возвращал, пока за него не взялись судебные приставы. Решением суда ему вынесли ряд ограничений, в том числе выезда за пределы страны. Это и стало решающим моментом для должника.

Уже через пару дней мужчина полностью оплатил долг и сумму исполнительского сбора за неоплату долга размером в 182 тысячи рублей.

«Как оказалось, гражданину просто срочно нужно было выехать за границу по работе. Ограничение на выезд за пределы РФ с гражданина было снято и мужчина, покинув список должников, смог спокойно покинуть пределы Российской Федерации», — сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Напомним, в октябре новосибирские приставы поймали должника, который притворился котом.

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сегодня 10:33 Культура 0 Коммент.

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сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

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вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:49 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 11:44 Афиша 0 Коммент.

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вчера 10:27 Работа 0 Коммент.

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