Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирска не торопился отдавать долг, пока ему не пришлось полететь в другую страну по работе.

Мужчина взял в долг у знакомого 2,6 миллиона рублей, однако деньги он не возвращал, пока за него не взялись судебные приставы. Решением суда ему вынесли ряд ограничений, в том числе выезда за пределы страны. Это и стало решающим моментом для должника.

Уже через пару дней мужчина полностью оплатил долг и сумму исполнительского сбора за неоплату долга размером в 182 тысячи рублей.

«Как оказалось, гражданину просто срочно нужно было выехать за границу по работе. Ограничение на выезд за пределы РФ с гражданина было снято и мужчина, покинув список должников, смог спокойно покинуть пределы Российской Федерации», — сообщила пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Напомним, в октябре новосибирские приставы поймали должника, который притворился котом.