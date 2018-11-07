8 баллов
-3
66.09 75.68
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

сегодня 17:58 Хроника 0 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

сегодня 17:06 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

сегодня 14:49 Бизнес 0 Коммент.

Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

сегодня 12:32 Политика 0 Коммент.

Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

сегодня 11:44 Афиша 0 Коммент.

Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

сегодня 11:23 Woman 0 Коммент.

Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска

сегодня 10:27 Работа 0 Коммент.

Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Стужа и гололёд одолеют новосибирцев на «короткой» неделе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам

сегодня 05:06 Недвижимость 0 Коммент.

Реформирование ОСАГО поможет повысить безопасность такси

сегодня 04:07 Авто 0 Коммент.

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

Рубрика: общество

07.11.2018 17:06

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГУФСИН ПО НСО

Прокурор Новосибирской области отправлен в отставку – кто его заменит, пока неизвестно.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Об этом сообщает ПАСМИ со ссылкой на источник.

Кто придёт на смену Фалилееву, пока неизвестно. Сообщается, что кадровые перестановки коснулись также СКР, МВД и ФСИН.

Владимир Фалилеев — уроженец Бурятии. В 1984 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. В разные годы был следователем прокуратуры, прокурором следственного управления, заместителем прокурора района и прокурором района, а также заместителем прокурора Республики Бурятия.

В 2005 году Фалилеев назначен прокурором Читинской области, в 2008 – прокурором Забайкальского края.

Прокурором Новосибирской области Владимир Фалилеев стал в мае 2015 года. Появлению нового прокурора сопутствовал скандал – в прессе появилось фото Фалилеева с преступным авторитетом Михаилом Магомедовым.

Напомним, в октябре журналистам «по секрету» рассказали об отставках в Новосибирской облпрокуратуре.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

сегодня 17:58 Хроника 0 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

сегодня 17:06 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

сегодня 14:49 Бизнес 0 Коммент.

Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

сегодня 12:32 Политика 0 Коммент.

Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

сегодня 11:44 Афиша 0 Коммент.

Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

сегодня 11:23 Woman 0 Коммент.

Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска

сегодня 10:27 Работа 0 Коммент.

Познакомились в «Одноклассниках»: за убийство на свидании бердчанин получил срок

сегодня 09:01 Хроника 0 Коммент.

В Дни казахской культуры новосибирцам покажут «Наследие великой степи»

сегодня 08:01 Афиша 0 Коммент.

Стужа и гололёд одолеют новосибирцев на «короткой» неделе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

ВТБ включился в разработку механизма гарантирования кредитов застройщикам

сегодня 05:06 Недвижимость 0 Коммент.

Реформирование ОСАГО поможет повысить безопасность такси

сегодня 04:07 Авто 0 Коммент.

Девятибалльные пробки сковали Новосибирск

вчера 18:09 Авто 0 Коммент.

Стрельба в «Аквариуме»: суд вынес приговор убийце из прошлого

вчера 17:45 Хроника 0 Коммент.

Неадекватный новосибирец убегал от дьявола и собрал крупное ДТП

вчера 16:54 Хроника 0 Коммент.

Потом только через суд: новосибирцам советуют скорее регистрировать самовольные постройки

вчера 16:46 Недвижимость 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.10.2018

Свой парень на Алтае

Есть ли шансы у выходца из Новосибирской области заво...

Читать далее
Image
19.10.2018

Судьба суперменеджера Мотыги

Почему соавтор точечной застройки в ...

Читать далее
Image
15.10.2018

Ротация по-прокурорски

Всю неделю в области гадали, что происходит с пр...

Читать далее
Image
20.09.2018

Отвратительно, но верим

Провальное начало сезона пока не подрывает веру...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
16.03.2018

В битве за «воздух» появились жертвы

В споре новосибирских т...

Читать далее

Новости по теме

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске 03.11.2018 Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области 30.10.2018 Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода 30.10.2018

Популярное

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Смертельный для собак и открываемый спецключами орех начали прода...

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Банда юношей с пистолетами держала в страхе жителей Новосибирска

Image

Неизвестные сбросили из окна чёрную собаку на Хэллоуин в Новосиби...

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

Image

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

Image

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьб...

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

Image

Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину...