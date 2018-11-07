Путин уволил прокурора Новосибирской области

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГУФСИН ПО НСО

Прокурор Новосибирской области отправлен в отставку – кто его заменит, пока неизвестно.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Об этом сообщает ПАСМИ со ссылкой на источник.

Кто придёт на смену Фалилееву, пока неизвестно. Сообщается, что кадровые перестановки коснулись также СКР, МВД и ФСИН.

Владимир Фалилеев — уроженец Бурятии. В 1984 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. В разные годы был следователем прокуратуры, прокурором следственного управления, заместителем прокурора района и прокурором района, а также заместителем прокурора Республики Бурятия.

В 2005 году Фалилеев назначен прокурором Читинской области, в 2008 – прокурором Забайкальского края.

Прокурором Новосибирской области Владимир Фалилеев стал в мае 2015 года. Появлению нового прокурора сопутствовал скандал – в прессе появилось фото Фалилеева с преступным авторитетом Михаилом Магомедовым.

Напомним, в октябре журналистам «по секрету» рассказали об отставках в Новосибирской облпрокуратуре.