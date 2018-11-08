Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

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Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмыРубрика: афиша
08.11.2018 06:03
фото со страницы «Афиша Новосибирск» «ВКонтакте»
В «Победе» пройдёт фестиваль британского кино – организаторы пообещали жанровое разнообразие.
Фестиваль «Новое британское кино» пройдёт в кинотеатре «Победа» с 12 по 19 ноября. В программе представлены лучшие фильмы английских режиссёров самой разной стилистики.
Как сообщает группа «Афиша Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», на экране появятся как работы признанных мастеров, так и смелые новаторские эксперименты.
«Каждый фильм — как рок-н-ролл: только драйв, только живые эмоции. В каждом фильме — при всём жанровом разнообразии — чисто британские составляющие: особый юмор, фирменная эксцентрика и страсть», — рассказали организаторы.
Откроет фестиваль картина о непростой судьбе молодой писательницы в начале ХХ века с Кирой Найтли в главной роли. Продолжат показы женский стендап «Смешная корова», фирменная британская комедия «Познакомься с новыми обстоятельствами», экранизация романа Иэна Макьюэна «На берегу», а также чёрная комедия «Вы умрёте, или мы вернём вам деньги» и кукольный мультфильм «Британская анимация».
В качестве заключительного фильма организаторы выбрали хоррор-комедию «Правила бойни».
Напомним, в октябре в Новосибирске прошёл фестиваль короткометражного кино.
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