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Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

Рубрика: афиша

08.11.2018 06:03

фото со страницы «Афиша Новосибирск» «ВКонтакте»

В «Победе» пройдёт фестиваль британского кино – организаторы пообещали жанровое разнообразие.

Фестиваль «Новое британское кино» пройдёт в кинотеатре «Победа» с 12 по 19 ноября. В программе представлены лучшие фильмы английских режиссёров самой разной стилистики.

Как сообщает группа «Афиша Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», на экране появятся как работы признанных мастеров, так и смелые новаторские эксперименты.

«Каждый фильм — как рок-н-ролл: только драйв, только живые эмоции. В каждом фильме — при всём жанровом разнообразии — чисто британские составляющие: особый юмор, фирменная эксцентрика и страсть», — рассказали организаторы.

Откроет фестиваль картина о непростой судьбе молодой писательницы в начале ХХ века с Кирой Найтли в главной роли. Продолжат показы женский стендап «Смешная корова», фирменная британская комедия «Познакомься с новыми обстоятельствами», экранизация романа Иэна Макьюэна «На берегу», а также чёрная комедия «Вы умрёте, или мы вернём вам деньги» и кукольный мультфильм «Британская анимация».

В качестве заключительного фильма организаторы выбрали хоррор-комедию «Правила бойни».

Напомним, в октябре в Новосибирске прошёл фестиваль короткометражного кино.

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Лента новостей

Предложить новость

Байкал уйдёт к иностранцам: жители Бурятии требуют вернуть регион в состав Сибири

сегодня 11:19 Политика 0 Коммент.

Тотальный диктант-2019 сочинит известный литературный критик

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Самого маленького Чижика-Пыжика из золота сделал новосибирец

сегодня 10:33 Культура 0 Коммент.

Агрокибернетики появятся через несколько лет в Алтайском крае

сегодня 09:01 Наука 0 Коммент.

Поездка за границу обошлась сибиряку почти в три миллиона рублей

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Учёные определили параметры новосибирского синхротрона

сегодня 07:02 Наука 0 Коммент.

Ретро, стендап и чёрный юмор: в Новосибирске покажут лучшие британские фильмы

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

сегодня 05:08 Недвижимость 0 Коммент.

Двух обкуренных зэков нашли в новосибирской колонии для террористов

сегодня 04:08 Хроника 0 Коммент.

Восемь детей-туристов спасли из леса новосибирские спасатели

вчера 17:58 Хроника 1 Коммент.

Путин уволил прокурора Новосибирской области

вчера 17:06 Общество 2 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

Максим Третьяк отправится играть в «Сибирь»

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Ёлочки, трансформеры, открытки: предприимчивые новосибирцы готовятся к Новому году

вчера 14:49 Бизнес 0 Коммент.

Выборы мэра Новосибирска станут в два раза дороже

вчера 12:32 Политика 0 Коммент.

Нурмагомедова и Емельяненко пригласили на новосибирский «Кубок Дружбы»

вчера 11:44 Афиша 0 Коммент.

Объявлена октябрьская «Девушка Сиб.фм»

вчера 11:23 Woman 0 Коммент.

Водитель «Мерседеса» погиб от столкновения с фурой на новосибирской трассе

вчера 10:36 Хроника 0 Коммент.

Завышенные запросы молодых специалистов огорчают работодателей Новосибирска

вчера 10:27 Работа 0 Коммент.

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