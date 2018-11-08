Семь аварийных домов в Новосибирске не обслуживаются УК

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Мониторинг ОНФ показал, что четверть аварийных домов в России находится без обслуживания управляющих компаний.

Около четверти всех аварийных домов в стране в настоящий момент находятся без управления и не обслуживаются. В результате граждане вынуждены проживать в антисанитарных, а порой и в опасных условиях. К таким выводам пришли эксперты ОНФ, подведя итоги всероссийского мониторинга аварийных домов, находящихся без управления.

Активисты Народного фронта выявили, что в сводном реестре лицензий, размещённом на портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), отсутствует информация об управляющих компаниях у половины аварийных многоквартирных домов.

В Новосибирске таких домов 7:

улица Красный Факел, 23; улица Марии Ульяновой, 12а; улица Марии Ульяновой, 14а; улица Тельмана, 10; улица Тельмана, 12; улица Тельмана, 14; улица Физкультурная, 29б.

«В ходе нашего мониторинга мы специально решили пройтись по адресам, по которым в реестре лицензий не имелось никакой информации об УК. Это почти половина из всего числа аварийных домов. Из этой половины 41 %, как оказалось, находится без управления, а ещё в 10 % случаев жильцы стараются своими силами управлять домом. Таким образом, существуют риски, что четверть аварийных домов в стране находятся без управления. Да, программа расселения аварийного жилья временно завершилась. Следующий этап должен начаться с января 2019 года. Однако, пока граждане ждут своей очереди, текущие коммунальные проблемы нужно решать. Нельзя оставлять людей без света, газа, воды, уборки и элементарных жилищно-коммунальных услуг», — рассказал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Задача муниципалитетов – как можно более оперативно решить проблемы жильцов этих домов и помочь им определиться со способом управления, убеждены в ОНФ.

Напомним, в августе стало известно, что Минстрой разрабатывает критерии оценки аварийных домов.